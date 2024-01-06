Alper Gezeravcı Uzay’dan Elazığ ve Yozgat’a bağlanacak

İlk Türk Uzay yolcusu Alper Gezeravcı ‘Milli’ çağrı işareti ile iletişim kuracak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,
Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak Türk uzay yolcusu Albay Alper Gezeravcı’nın millî çağrı işareti ile iletişim kuracağını bildirdi.
Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Millî Uzay Programı ile Türkiye'nin 10 yıllık uzay planlaması ve stratejisinin açıklandığını hatırlatarak, “Bu kapsamda
Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım sürmekte. Planlanan şekliyle gitmesi halinde uzaya çıkacak ilk Türk olma ünvanını kazanacak Alper Gezeravcı, kendisine ait amatör telsizcilik belgesi ve çağrı işareti ile yine bir başka ilki gerçekleştirerek, millî çağrı işareti ile uzay seyahatine başlamış olacaktır”
dedi.
İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ‘Milli Çağrı’ işareti ile iletişim kuracak
İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ‘Milli Çağrı’ işareti ile iletişim kuracak
Uraloğlu, Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında
Türkiye’nin uzay yolcusu Alper Gezeravcı’ya TÜBİTAK UZAY’ın talebi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından; milli TA5TRU çağrı işareti
tahsis edildiğini ifade etti. Uraloğlu, görev süresince
Albay Alper Gezeravcı’nın, TÜBİTAK UZAY koordinasyonunda Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi ve Yozgat Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri ile iletişim kuracağını belirtti.
Bu amaçla özel amatör telsizcilik etkinlikleri için ise
Türkiye Cumhuriyeti Yüzüncü Yılına ithafen ‘TC100ISS’ çağrı işareti tahsis edildi
” açıklamasında bulundu.
Alper Gezeravcı'nın 13 bilimsel deneyi için beklenti artıyor
Alper Gezeravcı'nın 13 bilimsel deneyi için beklenti artıyor
Alper Gezeravcı'nın Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'nda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca, 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirmesi planlanıyor. Uzayda geçireceği süre boyunca yapacağı deneylerin, Türk bilim dünyası ve uzay teknolojilerine önemli katkılarda bulunması bekleniyor.
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2 saat önce