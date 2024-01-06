Alper Gezeravcı Uzay’dan Elazığ ve Yozgat’a bağlanacak

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım sürmekte. Planlanan şekliyle gitmesi halinde uzaya çıkacak ilk Türk olma ünvanını kazanacak Alper Gezeravcı, kendisine ait amatör telsizcilik belgesi ve çağrı işareti ile yine bir başka ilki gerçekleştirerek, millî çağrı işareti ile uzay seyahatine başlamış olacaktır”