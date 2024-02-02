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Teknoloji

Alper Gezeravcı'dan 'Dünyada en çok neyi özlediniz?' sorusuna cevap

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Türk astronot Alper Gezeravcı, ortaokul ve lise öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Gezeravcı, "Dünyada şu anda sizin sahip olduğunuz lüksü; anne ve babama yakın olmayı, ailemi özledim" dedi.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
11:49 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 12:48 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Türk astronot Alper Gezeravcı.
Türk astronot Alper Gezeravcı.

Türkiye'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotu Alper Gezeravcı, Konya Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulu ile Balıkesir Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi öğrencileri ile telsiz görüşmesi yaptı. Öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplayan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı çalışmalar ve deneyimlerine ilişkin bilgi verdi.


Gezeravcı, dünyadan en çok neyi özlediğine ilişkin, "Dünyada şu anda sizin sahip olduğunuz lüksü; anne ve babama yakın olmayı, ailemi özledim" ifadelerini kullandı.


'Mersin-Konya istikametini 17 saniyede katediyoruz'


Başka bir öğrenci, Gezeravcı'ya Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yüksek yörünge hızını hissedip hissetmediğini sordu. Gezeravcı, "Bulunduğumuz lokasyondan dünyayı izlediğimiz zaman mevcut hızımızın ne kadar hızlı olduğunu görüyoruz. Örneğin; güneyden Mersin üzerinden, kuzeye Konya istikametine bu mesafeyi sadece 17 saniyede katediyoruz" cevabını verdi.


Alper Gezeravcı gelecek nesle ilham olacak
Alper Gezeravcı gelecek nesle ilham olacak

Mars’ta uçan ilk helikopterin takım lideri olan Filistinli NASA Mühendisi Loay Elbasyouni, “Türkiye iyi bir uzay programına sahip. Daha önce çok sayıda uydu gönderdiler. Şimdi de astronot Alper Gezeravcı’yı gönderdiler. Gelecek nesillere örnek olacak. Aslında uzay çalışmaları yapanlar gelecek için bir mum yakıyor “ diyor. Bir yıldır Gazze’de yaşayan ailesini göremeyen Loay Elbasyouni, pek çok yakınını şehit vermiş. Elbasyouni şunları söylüyor: “Geçen gün öğretmenim ilacı olmadığı için öldü. Amcam okulun yakınında oturuyordu. Okulu bombaladıkları sırada öldü. Kuzenim ailemin ihtiyaçlarını karşılıyordu. O da öldü. Olanları açıklamak için ‘Savaş suçu’ demenin yeterli olduğunu düşünmüyorum.”

#Alper Gezeravcı
#İlk Türk Astronot
#Uluslararası Uzay İstasyonu
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