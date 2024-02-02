Alper Gezeravcı'dan 'Dünyada en çok neyi özlediniz?' sorusuna cevap

Mars’ta uçan ilk helikopterin takım lideri olan Filistinli NASA Mühendisi Loay Elbasyouni, “Türkiye iyi bir uzay programına sahip. Daha önce çok sayıda uydu gönderdiler. Şimdi de astronot Alper Gezeravcı’yı gönderdiler. Gelecek nesillere örnek olacak. Aslında uzay çalışmaları yapanlar gelecek için bir mum yakıyor “ diyor. Bir yıldır Gazze’de yaşayan ailesini göremeyen Loay Elbasyouni, pek çok yakınını şehit vermiş. Elbasyouni şunları söylüyor: “Geçen gün öğretmenim ilacı olmadığı için öldü. Amcam okulun yakınında oturuyordu. Okulu bombaladıkları sırada öldü. Kuzenim ailemin ihtiyaçlarını karşılıyordu. O da öldü. Olanları açıklamak için ‘Savaş suçu’ demenin yeterli olduğunu düşünmüyorum.”