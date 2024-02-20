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Alper Gezeravcı’dan tvnet’e özel açıklamalar: Uluslararası Uzay İstasyonu’nda neler yaşadı?

​En çok zorlandığı an ne? Uzayda yemeklerin tadı neden farklı? 13 deney arasında en çok etkilendiği hangisi?.. Tarihe geçen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaydaki deneyimlerini TVNET spikeri Sinem Karataş’a anlatıyor..

07:59 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 08:09 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Tarihe geçen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaydaki deneyimlerini TVNET spikeri Sinem Karataş’a anlattı
Tarihe geçen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaydaki deneyimlerini TVNET spikeri Sinem Karataş’a anlattı

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta Dünya’ya iniş yapmıştı.


12 Şubat’ta yurda dönen Gezeravcı, uzaydaki tecrübelerini TVNET spikeri Sinem Karataş’a anlatıyor..


Gezeravcı'nın açıklamaları şu şekilde;

Yer çekimsiz ortama ilişkin tecrübelerini de aktaran Gezeravcı, “Atmosferin aşılması, tırmanış gerekse de geri dönüş esnasında işin fiziksel sistemler açısından en zorlayıcı bölümleri orası. Kanatsız uçma tabiri hakikaten karşılığını bulan bir şey orada. Taklalar, o ortamda kontrolsüz yerdeyken yapmakta hakikaten zorlandığınız bütün figürleri orada sergileyebiliyorsunuz. Dolayısıyla yer çekimsiz ortamın vermiş olduğu bütün avantajları ve orada test etme, deneme şansımız oldu.” diye konuştu.


Fiziksel sistemler açısından en zorlayıcı bölümler: Tırmanış ve geri dönüş


Yer çekimsiz ortama ilişkin tecrübelerini de aktaran Gezeravcı, “Atmosferin aşılması, tırmanış gerekse de geri dönüş esnasında işin fiziksel sistemler açısından en zorlayıcı bölümleri orası. Kanatsız uçma tabiri hakikaten karşılığını bulan bir şey orada. Taklalar, o ortamda kontrolsüz yerdeyken yapmakta hakikaten zorlandığınız bütün figürleri orada sergileyebiliyorsunuz. Dolayısıyla yer çekimsiz ortamın vermiş olduğu bütün avantajları ve orada test etme, deneme şansımız oldu.” diye konuştu.


“Uzayda yemeklerin tatları farklı”


Yemek tatlarının uzayda daha farklı hissedildiğini belirten Gezeravcı, “Gitmeden önce o yemekleri yerdeyken test ettik. Yani pişirilme usulü itibarıyla iki farklı lokantaya gittiğinizde onların bile lezzetleri birbirinden farklı olduğu için, onun pişirilme hazırlanma usulleri bizim bütün dünyaya böyle nam salmış Türk mutfağıyla bir değil. Dolayısıyla bizim aşık olduğumuz lezzetlerden burada da yeryüzünde de farklı zaten. Et işleri de var, sebze çeşitleri de var. Erişemediğimiz bir yoğurdumuz vardı. Onu da farklı bir form içerisinde tüketme imkanımız oldu” ifadelerini kullandı.


Ayrıntılar geliyor..




#Alper Gezeravcı
#Türk astronot
#Sinem Karataş
#Uzay
12 dakika önce
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