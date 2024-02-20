Alper Gezeravcı’dan tvnet’e özel açıklamalar: Uluslararası Uzay İstasyonu’nda neler yaşadı?

Yer çekimsiz ortama ilişkin tecrübelerini de aktaran Gezeravcı, “Atmosferin aşılması, tırmanış gerekse de geri dönüş esnasında işin fiziksel sistemler açısından en zorlayıcı bölümleri orası. Kanatsız uçma tabiri hakikaten karşılığını bulan bir şey orada. Taklalar, o ortamda kontrolsüz yerdeyken yapmakta hakikaten zorlandığınız bütün figürleri orada sergileyebiliyorsunuz. Dolayısıyla yer çekimsiz ortamın vermiş olduğu bütün avantajları ve orada test etme, deneme şansımız oldu.” diye konuştu.

Yer çekimsiz ortama ilişkin tecrübelerini de aktaran Gezeravcı, “Atmosferin aşılması, tırmanış gerekse de geri dönüş esnasında işin fiziksel sistemler açısından en zorlayıcı bölümleri orası. Kanatsız uçma tabiri hakikaten karşılığını bulan bir şey orada. Taklalar, o ortamda kontrolsüz yerdeyken yapmakta hakikaten zorlandığınız bütün figürleri orada sergileyebiliyorsunuz. Dolayısıyla yer çekimsiz ortamın vermiş olduğu bütün avantajları ve orada test etme, deneme şansımız oldu.” diye konuştu.

Yemek tatlarının uzayda daha farklı hissedildiğini belirten Gezeravcı, “Gitmeden önce o yemekleri yerdeyken test ettik. Yani pişirilme usulü itibarıyla iki farklı lokantaya gittiğinizde onların bile lezzetleri birbirinden farklı olduğu için, onun pişirilme hazırlanma usulleri bizim bütün dünyaya böyle nam salmış Türk mutfağıyla bir değil. Dolayısıyla bizim aşık olduğumuz lezzetlerden burada da yeryüzünde de farklı zaten. Et işleri de var, sebze çeşitleri de var. Erişemediğimiz bir yoğurdumuz vardı. Onu da farklı bir form içerisinde tüketme imkanımız oldu” ifadelerini kullandı.