Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Amazon Prime Türkiyede Platformu kullanmanın aylık bedeli 7,90 TL
İNTERNET

Amazon Prime ile hangi dizileri izleyebilirim?

Amazon Prime Türkiye'de: Platformu kullanmanın aylık bedeli 7,90 TL

Netflix gibi birçok büyük online içerik platformlarının Türkiye'ye girmesinden sonra benzer bir hamle de Amazon'dan geldi. Amazon'un kurduğu online içerikleri de içinde kapsayan Prime Türkiye'de üyeliğe açılırken aylık bedeli ise diğer platformlardan çok daha ucuz oldu. Türkiye'de aylık 7,90 TL'den yayın hayatına girdi. Prime'ın kargo hizmetinden ise ilk yararlanacak şehirlerin; İstanbul, Bursa ve Kocaeli olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Amazon Prime Türkiye'de
Amazon Prime Türkiye'de

Amazon Prime, video platformu olmasının yanı sıra e-ticaret sitesinin de bir özelliği olarak dikkat çekiyor. Daha hızlı kargo ve hizmet anlayışıyla hareket eden Prime sisteminin ilk başta İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi şehirlerde başlaması bekleniyor

Ayrıcalıklı üyelik servisi olarak 19 ülkede 150 milyon aboneye ulaşan Amazon Prime, Türkiye'de hizmete sunuldu.

  • Şirket açıklamasına göre, Amazon'un alışveriş hizmetleri ile eğlence servislerini tek çatı altında buluşturan Amazon Prime, seçili şehirlerde aynı gün ve ertesi gün teslimat, Amazon Original içeriklerinin yanı sıra birçok ödüllü film ve diziyi barındıran Prime Video, oyun dünyasının kanalı Prime Gaming ve Prime üyelerine özel indirimler gibi ayrıcalıklar sunuyor.

Amazon Prime hizmetine 30 günlük ücretsiz deneme süresinin ardından, www.amazon.com.tr/prime adresinden aylık 7,90 TL karşılığında abone olunabiliyor.

Reuters
Prime aynı zamanda daha hızlı bir kargo hizmeti de sağlıyor.

Amazon Prime'da yayınlanan bir çok içerik dikkat çekiyor

Amazon Prime, ödüllü film ve dizilere erişim ve oyun kanalı aboneliklere ulaşabilmek için de imkan sunuyor.

Amazon Prime üyeliğinin Amazon.com.tr müşterilerine sağladığı fırsatlar arasında şunlar yer alıyor:

  • Bedava ve hızlı kargo, elektronikten Bilgisayara, Kitaptan Moda, Ev ve Mutfak ürünlerine kadar binlerce geçerli üründe bedava ve hızlı kargo. Prime Video, Tom Clancy's Jack Ryan, Good Omens, Modern Love ve The Marvelous Mrs. Maisel’i de içeren Amazon Original TV dizilerinin yanı sıra All or Nothing: Manchester City, Steven Gerrard’s Make Us Dream ve El Corazón de Sergio Ramos gibi spor belgesellerine ve The Upside, The Aeronauts gibi Amazon Original filmlerinin de bulunduğu geniş film ve dizi yelpazesine Türkçe altyazı seçeneğiyle erişim.

Prime Gaming, League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile gibi oyunlar ve oyun içi içeriklere erişme avantajınının yanı sıra her ay ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv kanalı aboneliği. Özel Fırsatlar, popüler markaların ürünlerinde özel indirimlere erişim. Prime Day, sadece Prime üyelerine özel Amazon’un dünya çapında düzenlediği yılın en büyük indirim günleri Prime Day’e özel indirim ve fırsatlara erişim.

The Office gibi birçok konsepti izleme imkanı sağlıyor.

Çocuk istismarı içeren o dizi için RTÜK harekete geçti: Türkiye kataloğundan kaldırıldı
HAYAT
Çocuk istismarı içeren o dizi için RTÜK harekete geçti: Türkiye kataloğundan kaldırıldı

"İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de aynı gün içinde teslimat"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, Amazon Prime'ı Türkiye'deki müşterileriyle buluşturdukları için oldukça mutlu olduklarını belirtti.

Marriott, şunları kaydetti:

  • "Amazon.com.tr'yi hizmete açtığımızdan bu yana müşterilerimize hızlı teslimat hizmeti sağlayabilmek adına birçok adım attık. Amazon Prime ile birlikte İstanbul, Bursa ve Kocaeli’deki müşterilerimiz siparişlerini aynı gün içinde teslim alabilecek. Müşterilerimiz, eşi benzeri görülmemiş hızlı teslimat deneyiminin tadını çıkarabilecek.

Bedava ve hızlı kargo hizmetiyle öne çıkan Amazon Prime, geçerli ürünlerde İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de 50 TL ve üzeri alışverişlerde aynı gün teslimat hizmeti sunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Manisa, Bolu ve diğer 10 ildeki üyeler ise harcama limiti olmaksızın ertesi gün teslimat hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Açılışta Samsung, Under Armour, Maybelline, LEGO, Philips, Omo, Prima, L’oreal Paris, Puma, Bose, HP, Lenovo ve daha birçok marka Prime teslimat kapsamında tüketicilerle buluşuyor.

Amazon Prime'dan Sorumlu Başkan Jamil Ghani de Türkiye’deki müşterilerin, bugünden itibaren 19 ülkede 150 milyon aboneye erişen ayrıcalıklı üyelik servisi Amazon Prime'ın tüm ayrıcalıklarından faydalanabileceğini aktararak, "Seçili şehirlerde aynı gün ve ertesi gün teslimat hizmeti sunuyoruz. Müşterilerimiz, ayda sadece 7,90 TL karşılığında geniş bir ürün yelpazesini bedava ve hızlı kargo seçenekleriyle satın alabilirken, ödüllü film ve dizi içeriklerinin yanı sıra Prime üyelerine özel indirimlere de erişebilecek. Amazon Prime'ın Türkiye’deki tüketicilerin alışveriş deneyimine değer katacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Amazon Türkiye önce doğrulamadı ardından cevapsız bıraktı
TEKNOLOJİ
Amazon Türkiye önce doğrulamadı ardından cevapsız bıraktı
Abone Ol Google News
İlk aşıbugün yapılacak

İlk aşı
bugün yapılacak

​10 gün içerisinde 1300 kişi aşılanacak.
Kapıda yakalandılar

Kapıda yakalandılar

​Polis 123 kamerayı tek tek inceleyip takibe aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bodrum için talimat verdi: CHPli belediyelerin yapamadığını hükümet yapcak

Ayakta yolcu için dikkat çeken talep..

​Türkiye uçan otomobil yarışına erken girdi.

​Fiyatlar 110 bin TL'den başlıyor.
Adana'da korku dolu anlar

Adana'da korku dolu anlar

​Kız arkadaşını darp etti ve 9. kattaki balkondan sarkıttı.
Lozan masaya sürüldü

Lozan masaya sürüldü

Provokasyonu alışkanlık haline getiren Yunanistan'a karşı yeni adım.
Bozkır'dan ilk mesaj

Bozkır'dan ilk mesaj

​Doğu Akdeniz'deki gerilim diplomasi ve barışçıl yollarla çözülmeli.
Türkiye korkusu

Türkiye korkusu

​Yunanistan'dan Doğu Akdeniz gerilimi sonrasında flaş adım.
Yeni rota Meis'in güneyi

Yeni rota Meis'in güneyi

Oruç Reis bakım sonrasında 2 ay boyunca araştırma yapacak.
Sezer'in affettiği teröristler

Sezer'in affettiği teröristler

Af yetkisini kullanmakta rekor kırdı.
Cezeri havalandı

Cezeri havalandı

İlk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.
CHP'li Barış Yarkadaş: Parti ilkelerinden uzaklaştı son 18 ayda 70 bin üye istifa etti
Gündem

CHP'li Barış Yarkadaş: Parti ilkelerinden uzaklaştı son 18 ayda 70 bin üye istifa etti

CHP'de patlak veren 'Atatürk' tartışmasının ardından bir TV programında gündemi değerlendiren CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, partinin ilkelerinden uzaklaştığını belirterek son 18 ayda binlerce üyenin istifa ettiğini söyledi. Yarkadaş, "Son 18 ayda İstanbul'da 41 bin 157 üye istifa etti. Sadece birkaç ilde 70 bine yakın üye kaybettik. Yönetimin oturup neden bu insanlara partiden istifa ediyor diye düşünmesi lazım" dedi.
Arap dünyası ihanet anlaşmasını protesto ediyor: Bahreyn ve Filistinliler sokaklarda
Dünya

Arap dünyası ihanet anlaşmasını protesto ediyor: Bahreyn ve Filistinliler sokaklarda

Bahreyn, BAE ve İsrail'in ihanet anlaşması Arap dünyasında protesto ediliyor. Filistin ve Bahreyn'de yüzlercekişi sokaklara dökülerek normalleşme anlaşmasını protesto etti.
Mersin'de hediye fidanla başladığı Guava üretimini 1500 ağaçla sürdürüyor: Faydası saymakla bitmiyor
Hayat

Mersin'de hediye fidanla başladığı Guava üretimini 1500 ağaçla sürdürüyor: Faydası saymakla bitmiyor

Mersinli 70 yaşındaki Mustafa Levent'in hayatı arkadaşının hediye ettiği bir fidanla değişti. Silifke ilçesinde 5 yıl önce öğretmen arkadaşının hediye ettiği fidanla, Güney Amerika’ya özgü guava üretimine başlayan emekli ziraat mühendisi Levent, ekim alanını bin 500 ağaca çıkardı. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına sipariş gönderen Leven'in yetiştirdiği guava, vitanim yönünden zengin olan ve narenciye ürünlerinden. Daha çok C vitamini bulunduran guava meyvesini kilosu 5 TL'ye satılırken, fiyat İstanbul'daki marketlerde 40-50 TL'ye kadar çıkıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.