Anahtarlıklardan kazandıklarıyla drone yaptılar

Makine ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yaptığı drone.

Makine ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden 10 öğrenci, drone yapmak için bir süre önce çalışmalara başladı. Öğrenciler, bunun için gerekli parayı toplamak amacıyla okulda lazer makinesiyle ürettikleri anahtarlıkları satışa çıkardı.

Satıştan elde ettikleri gelirle drone yapan öğrenciler, daha sonra cihazı okulun bahçesinde test etti.

Uçuş testi başarıyla tamamlanan drone ile öğrenciler, 2020'de ABD'nin Maryland eyaletinde gerçekleştirilecek AUVSI-SUAS ve TÜBİTAK tarafından İstanbul Atatürk Havaalanı'nda düzenlenecek drone yarışmalarına katılmayı hedefliyor.

Ek sistemleri de ekleyeceğiz

Takım kaptanı, makine mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Muaz Türkmen, ABD'de yapılacak yarışmada, drone ile insansız kara aracı taşıyacaklarını söyledi.

Zorlandıkları tek noktanın drone için harcadıkları para olduğunu ifade eden Türkmen, "Cihazın maliyeti 7 bin lira civarı oldu. Maddi olarak sıkıntımız var. Bunları aşacağımızı düşünüyorum. Üniversitemizin de destek vereceği söylendi. Hazırlıklarımız bittikten sonra da yarışmalara katılacağız." diye konuştu.

Takım kaptan yardımcısı, elektrik elektronik mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Enes Çiçek de kriterleri farklı iki yarışmaya da odaklandıklarını, bunara en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirtti.

Ürünün şu an için görüntü işlemeden bağımsız görevleri yerine getirdiğini anlatan Çiçek, "Görüntü aktarma, işleme gibi sistemleri de ekleyeceğiz. Görüntü işlemeyle hedef nesneyi tanımlamak. Drone nesneye yaklaşarak tutma sistemini devreye sokacak. Görevler için gerekli parçaları alıp entegrasyonunu yaparak projemizde ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Çiçek, yaklaşık 6 aydır proje üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

İlk başlarda zorlandıklarını, para ve destekler geldikçe, sponsorluk anlaşmalarına gidildikçe parçaları tamamlayıp adım adım çalıştıklarını kaydeden Çiçek, bu sürede projenin iyi aşama katettiğini bildirdi.