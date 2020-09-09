Android 11 ile yeni gelen özellikler neler?

Güncelleme Android telefonunuza geldiğinde bulacağınız şey, eskiden arayüzde kaybolan birkaç önemli şeyin artık bulunmasının daha kolay olduğudur. Ayrıca, gizlilik kısıtlamaları söz konusu olduğunda Android'in hala iOS ile arasındaki makas açık olsa da ilerleme kaydediliyor.

Android 11 ile arayüz çok değişmemiş durumda.Bunun en önemli sebebi ise Android'in şu anda gezegende en çok kullanılan işletim sistemi olması. İşte bu nedenle Android 11 güncellemelerinin çoğu "basit ancak gerekli" kategorisine giriyor.

Mesajlaşmada da yenilik geldi.

Mesajlaşma kategorisindeki yenilik dikkat çekiyor

Android'in sohbet uygulamalara Android 11 ile getirdiği yenilik oldukça dikkat çekici. Android mesajlar ve Facebook Messenger gibi uygulamalarda yakın arkadaşlarınızdan ve ailenizden gelen mesajları öne alabiliyorsunuz.

Bu sohbet uygulamalarından gelen bildirimleri, Sohbetler adı verilen diğer tüm bildirimlerinizin en üstünde kendi bölümlerine yerleştiriyor. Android’in sistemi, farklı sohbet dizilerini tanıyıp aralarından önceliğiniz olanı seçiyor. Böylece bir sohbet dizisini "Öncelikli Görüşme" olarak ayarlayabilirsiniz ve telefon bildirimler konusunda daha ısrarcı olacaktır.

Tuşların kullanım alanı standartlaşacak.

Güç düğmesinin özelliği de değişiyor

Android 11 ile Google nihayet güç düğmesini basılı tuttuğunuzda ne olması gerektiği konusunda bir fikir veriyor. Çoğu Android telefonun üç düğmesi vardır: ikisi ses seviyesi ve biri güç için. Her Android telefonun güç düğmesine uzun bastığınızda nasıl farklı bir şey yaptığı düşünüldüğünde, bu yeni sistemin zorunlu bir standart haline gelmesi gerekiyordu.

Birçok farklı telefonda farklı versiyonları olan güç düğmesi artık standart haline geliyor. Bu şimdilik zor gibi gözükse de Google Android'de, kullanıcı arayüzü, bildirim yuvası gibi seçenekleri standartlaştırmıştı.

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Müzik uygulamalarını kullanmak kolaylaştı

Android 11 ile gelen bir başka özellik ise müzik dinlemek için kullandığınız uygulamaları tek tuşla hareket ettirebilmeniz.

Bildirimlerinizi düzene sokan bir dizi medya kontrolüyle karşılaşacaksınız. Android 11 bunu, medya denetimlerini çıkarıp üstlerinde bulunan Hızlı Ayar alanına yerleştirerek çözmüş durumda. Daha da önemlisi, bu kontrolleri yatay olarak kaydırdığınız kartlara yerleştiriyor.

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Tekrar sormak zorunda kalacaklar.

Gizlilik konusunda ilerleme kaydetti

Android 11 ile artık gizlilik konusunda daha az tedirgin olacaksınız. Google, uygulamaların belirli sensörlerden verilere erişme şeklini değiştirerek Apple'ı takip ediyor. Konum, mikrofon ve kamera erişimi için, Android 11 size yalnızca uygulama kullanımdayken izin verme veya uygulamaya bir defalık izin verme seçeneği sunmaya başladı.

Telefonunuzu Android 11'e yükselttikten sonra, uygulamalar ilk kez bu sensörlerden birine ping atmaya çalıştıklarında tercihlerinizi tekrar sormak zorunda kalacak. Birçok kullanıcı arkaplanda çalışan uygulamaların konuma erişmesinden rahatsızdı. Bu, uygulamaların neler yapabileceği konusunda etkili bir sıfırlama görevi görecektir.