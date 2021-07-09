Teknoloji Android 12de mikrofon ve kamera nasıl devre dışı bırakılır?
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Android 12'de mikrofon ve kamera nasıl devre dışı bırakılır?

Android'in en yeni sürümü, mikrofon ve kamera erişimini hızlıca aktif ya da pasif hale getirmeyi sağlayan yeni bir özellik sunuyor. Böylece Android 12'de Hızlı Ayarlar menüsü üzerinden hızlıca kamerayı ve mikrofonu pasif olarak tanımlamak mümkün hale geliyor.

Yunus Emre Yeni Şafak
Android 12de mikrofon ve kamera nasıl devre dışı bırakılır?
Android 12

Android 12 ile birlikte mobil işletim sistemindeki Gizlilik seçenekleri önemli oranda değişti. Ancak yine de herhangi bir uygulamanın sistemkaynaklarınaerişebileceğini veya izniniz olmadan mikrofon/kameraya ulaşabileceğini düşünüyorsanız erişimi kolayca sınırlandırabilir ya da pasifhale getirebilirsiniz.

Bu yöntem sayesinde Android 12'de kamera ve mikrofon erişimi hızlı bir şekilde açılıp kapatılabiliyor.
Bu yöntem sayesinde Android 12'de kamera ve mikrofon erişimi hızlı bir şekilde açılıp kapatılabiliyor.

Android 12'de mikrofon ve kamerayı pasif hale getirme

Android 12 beta sürümünü yükleyen kullanıcıların şu adımları izlemesi yeterli.

Hızlı Ayarlar menüsünü ortaya çıkarmak için ekranı aşağıya doğru kaydırmak gerekiyor. Daha sonrasında kısayolların tammenüsünü açmak için de küçük bir kaydırma hareketi şart. Tam listeyi gördükten sonra otomatik olarak Kamera Erişimi ve MikrofonErişimi gibi seçenekler geliyor.

Ama bu ibareler görünmüyorsa soldaki kalem simgesiyle düzenleme yapıp kamera ve mikrofonu bu bölüme dahil etmek mümkün.

Daha sonrasında yapılacak işlem gayet basit. Hem kamera hem de mikrofon için tek tıklamayla erişimi kapatabilir ya da açabilirsiniz.

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