Android 12'de mikrofon ve kamera nasıl devre dışı bırakılır?

Android 12 ile birlikte mobil işletim sistemindeki Gizlilik seçenekleri önemli oranda değişti. Ancak yine de herhangi bir uygulamanın sistemkaynaklarınaerişebileceğini veya izniniz olmadan mikrofon/kameraya ulaşabileceğini düşünüyorsanız erişimi kolayca sınırlandırabilir ya da pasifhale getirebilirsiniz.
Android 12'de mikrofon ve kamerayı pasif hale getirme
Android 12 beta sürümünü yükleyen kullanıcıların şu adımları izlemesi yeterli.
Hızlı Ayarlar menüsünü ortaya çıkarmak için ekranı aşağıya doğru kaydırmak gerekiyor. Daha sonrasında kısayolların tammenüsünü açmak için de küçük bir kaydırma hareketi şart. Tam listeyi gördükten sonra otomatik olarak Kamera Erişimi ve MikrofonErişimi gibi seçenekler geliyor.
Ama bu ibareler görünmüyorsa soldaki kalem simgesiyle düzenleme yapıp kamera ve mikrofonu bu bölüme dahil etmek mümkün.
Daha sonrasında yapılacak işlem gayet basit. Hem kamera hem de mikrofon için tek tıklamayla erişimi kapatabilir ya da açabilirsiniz.