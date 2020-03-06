Android'te yer alan meşhur uygulama virüs yayıyor

Çok popüler bir uygulamanın kötü amaçlı yazılım yükleyerek telefonda yer alan belgelerin ekran görüntülerini aldığı ortaya çıktı.

Camscanner popüler bir uygulama

CamScanner, Android kullanıcıları tarafından 100 milyondan fazla kez indirilmişti.

Kaspersky'deki siber güvenlik araştırmacıları, uygulamanın son sürümünün kötü amaçlı kod içerdiğini belirlediklerini söylüyor.

Kötü amaçlı yazılım, kullanıcılara müdahaleci reklamlar göstermeyi veya giriş kimlik bilgilerini incelemeyi amaçlıyor.

Kaspersky'nin araştırmacıları, CamScanner'ın "meşru" bir uygulama olduğunu, ancak içinde bulunan kötü amaçlı kod snippet'inin, uygulamalarda reklam sunmak için kullanılan üçüncü taraf kodu olduğunu düşünüyorlar.

Uygulamam Google Play'den kaldırıldı

Kaspersky sözcüsünün İngiliz haber kurumu BBC'ye yaptığı açıklamaya göre araştırmacılar CamScanner'ın iPhone sürümünü incelemedikleri için etkiliyip etkilemediğini bilemediklerini söylediler.

Bunun üzerine Google Play uygulamayı kaldırdı. CamScanner'ın uygulama geliştiricileri ise yaptığı açıklamada uygulamanın kötü amaçlı kod içeren sürümünün kaldırılarak tekrar yayınladığını söyledi.