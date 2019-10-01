Antartika'da dev buzul kütlesi ana karadan koptu

Beyaz kıta Antarktika'da küresel ısınmaya bağlı olarak buzullardaki kopuşlar devam ediyor.

Antartika'da 315 milyar ton olan dev bir buz kütlesi ana karadan koptu.

Bu kopuş Avrupa Uzay Ajansı'na bağlı Sentinel-1 uydusu tarafından görüntülendi.

Bilim adamları dev buz kütlesinin okyanus üzerindeki hareketlerini olası tehlikeleri engellemek adına yakından takibe aldı.

Uzmanlar, Amery sahanlığında son 50 yılda kopan en büyük kütle olarak nitelendirildi.

Antartika'da 315 milyar ton olan dev bir buz kütlesi ana karadan koptuhttps://t.co/YZoaAxtPu4 pic.twitter.com/LQ3ysaTWDk — DÜNYA (@yenisafakdunya) 1 Ekim 2019

Antartika'da 315 milyar ton olan dev bir buz kütlesi ana karadan koptuhttps://t.co/YZoaAxtPu4 pic.twitter.com/LQ3ysaTWDk — DÜNYA (@yenisafakdunya) 1 Ekim 2019

Buzullarda erime yüzde 280 arttı

Antarktika kıtasında buzul erime oranının, 16 yıllık sürede yıllık ortalama yüzde 280 arttığı belirtildi. 1979-2001 arasında yılda ortalama 48 milyar ton buzulun eridiği Antarktika'da bu kaybın, 2001-2017 aralığında senede 134 milyar tona çıktı.

ABD merkezli araştırmalarda, 1979-2001 arasında yılda ortalama 48 milyar ton buzulun eridiği Antarktika'da bu kaybın, 2001-2017 aralığında senede 134 milyar tona çıktığına işaret edildi.

Birçok ülke su altında kalabilir

Araştırma ekibinin lideri Eric Rignot, "Antarktika'da buz tabakasının erimeye devam etmesi halinde gelecek yüzyıllarda deniz suyu seviyelerinde kıta kaynaklı daha büyük artış beklediklerini" kaydetti.