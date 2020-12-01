Apple, kullanıcıları yanılttığı için 10 milyon euro para cezasına çarptırıldı

Apple, Samsung, Huawei ve diğer birçok köklü şirket bazı durumlarda haksız ticari uygulamalar nedeniyle ceza yiyebiliyor. Son olarak Apple, iPhone pazarlamasına ilişkin bir konu nedeniyle İtalya'nın antitröst gözlemcisi tarafından 10 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

Çekilen videolarda su dayanıklılığı konusunun yanıltıcı olduğu belirtiliyor.

Apple'ın suçlu bulunmasının nedeni iPhone'lardaki su dayanıklılığı. iPhone'ların suda ne kadar uzun süre durabileceğine yönelik çekilen videodaki bazı mesajlar yanıltıcı olarak görülüyor ve şirket bundan dolayı suçlanıyor.

iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ile ilgili pazarlama materyallerinde iPhone'ların 1 ila 4 metre arasında suya dayanıklı olduğu belirtiliyor. Modele bağlı olarak bu derinlikte su altında kalma süresi ise '30 dakikaya kadar' şeklinde belirtiliyor.

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Garanti kapsamına girmiyor

Bununla birlikte, ülkenin rekabet düzenleyicisine göre mesajlar, iddiaların yalnızca belirli koşullar altında doğru olduğu belirtiliyor. Yani tüketiciler tarafından normal kullanım koşullarında olup olmadığı da açıklığa kavuşturulmuyor.

İtalya'daki yetkili merci, Apple'ın bu videolarda yanıltıcı içerikler kullandığından dolayı cezayı kesiyor.

Düzenleyici ayrıca sıvıların neden olduğu hasarı kapsamayan Apple'ın garanti koşullarında da sorun olduğunu belirtiyor. Yani iPhone'lar herhangi bir sıvıdan dolayı zarar görürse garanti kapsamında değerlendirilmiyor. Yetkili, su direncini bir özellik olarak vurgulayan 'agresif' bir uygulamanın uygunsuz olduğunu düşünüyor.

Aslında bu durum Apple'ın ilk kez başına gelmiyor. Şirket, bundan 2 sene önce de İtalya'da antitröst gözlemcisinin radarına takılmıştı. Oradaki konu ise iPhone'ların planlı olarak yavaşlatılmasıydı. Daha önce Apple'ın ödediği rakam yine 10 milyon euro civarındaydı.

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