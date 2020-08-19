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Apple music'te radyo dinleniyor mu?

Apple Music'e radyo özelliği geldi

Spotify, Youtube Music gibi markaların domine ettiği online müzik dinleme platformları arasında yer edinmeye çalışan Apple Music yeni bir özellik geliştirdiğini duyurdu. Apple Music kullanıcıları platformda artık radyo da dinleyebilecek.

Haber Merkezi DHA
arşiv
arşiv

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Salı günü yaptığı açıklamada, Apple Music üzerinden iki radyo kanalının yayına başlayacağını ve daha önce "Beats 1" adıyla yayın yapan radyo kanalının adının da "Apple Music 1" olarak değiştirdiğini duyurdu.

  • Yeni radyo kanallarının adlarını da, "Apple Music Hits" ve "Apple Music Country" olarak duyuran Apple, "Hits" kanalından 80ler, 90lar ve 2000lerin hit müziklerinin dinlenebileceğini, "Country" kanalından da "country müziğe" odaklanacağını açıkladı.

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Apple Music Radio 165 ülkede dinlenebilecek.

  • Apple Music, Beats ve Uluslararası İçerik bölümü Başkan Yardımcısı Oliver Schusser, Apple Music radyonun, tüm türlerdeki sanatçıların hayranlarıyla müzik ile ilgili iletişim kurmaları ve paylaşmaları için benzersiz bir küresel platform sağladığını vurguladı ve "Bu yalnızca bir başlangıç" dedi.

Schusser, Apple Music olarak yeni radyo kanallarına yatırım yapmaya devam edeceklerini, dünyanın her yanındaki radyo dinleyicilerine sevdikleri şarkılarla ulaşacaklarını ekledi.

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