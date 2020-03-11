Teknoloji Apple telefonlara koronavirüs önlemi
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Apple telefonlara koronavirüs önlemi

Apple, telefonlardan koronavirüs bulaşmaması için kullanıcılara nasıl temizlemeleri gerektiğini anlatan bir rehber yayınladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
arşiv
arşiv

Yalnızca yumuşak ve tüy bırakmayan bir bez kullanın. Aşındırıcı bez, havlu, kağıt havlu ve benzeri malzemeleri kullanmaktan kaçının.

Hasara neden olabileceğinden, ürünü aşırı veya sert bir şekilde silmekten kaçının.

Harici güç kaynaklarının, aygıtların ve kabloların tümünü çıkarın.

Özel ürünler için aksi belirtilmediği sürece, sıvı maddeleri üründen uzak tutun.

Açıklıkları neme maruz bırakmamaya dikkat edin.

Aerosol spreyler ve ağartıcı veya aşındırıcı maddeler kullanmayın.

Temizleyicileri doğrudan ürüne püskürtmeyin.

Apple ürünümü temizlemek için dezenfektan madde kullanabilir miyim?

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Yüzde 70 izopropil alkollü mendil veya Clorox marka dezenfektan mendil kullanarak, Apple ürününüzün sert ve gözeneksiz dış yüzeylerini (ör. ekran, klavye ve diğer dış yüzeyler) hafifçe silebilirsiniz. Ağartıcı madde kullanmayın. Hiçbir açıklığı neme maruz bırakmayın ve Apple ürününüzü herhangi bir temizlik maddesine batırmayın. Söz konusu mendilleri, kumaş veya deri yüzeylerde kullanmayın.

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