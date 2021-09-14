Teknoloji Apple yeni ürünlerini tanıttı
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Apple yeni ürünlerini tanıttı

Dünyanın en çok ürün satan teknoloji firmalarından Apple, yeni ürünlerini tanıttığı lansmanla gündeme oturdu. Etkinlikte, yeni iPhone modeli, Apple Watch ve iPad da dahil olmak üzere dikkat çeken ürünlerin tanıtımı gerçekleşti. iPhone 13'ün mini modeli 699, klasik modeli ise 799 dolardan satışa çıkacak. İşte lansmandan öne çıkan detaylar...

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Apple yeni ürünlerini tanıttı! iPhone 13 ne kadar olacak? Apple Watch 7 satış fiyatı nedir? Yeni iPad kaç liradan satışa çıkacak?
Apple'ın yeni cep telefonu iPhone 13 görücüye çıktı

Türkiye saati ile 20.00'da başlayan Apple'ın yeni ürün tanıtım lansmanında, iPhone 13 ilk kez görücüye çıktı.

A15 işlemci ile birlikte satışa sunulacak olan cep telefonu, yüzde 50 daha hızlı işlemci ve yüzde 30 daha hızlı grafik işlemcisi sunuyor.

Telefonun mini modeli 699, klasik modeli ise 799 dolardan satışa çıkacak.

12 megapiksel kameraya sahip olacak iPhone 13, yüzde 28 oranında daha parlak ekranla birlikte, “Cinematic Mode” üzerinden yeni ekran performansı sunacak.

Bu özellikle birlikte çok daha iyi derinliğe sahip videolar çekmek imkanı sunan cep telefonu, OLED XDR ekran ve ikili kamera kurulumuyla birlikte yüzde 47 oranında geliştirilmiş bir deneyim sunacak.

iPhone 13 Mini'de ise 5.4 inçlik bir ekranı tercih eden Apple, cihazda yeni nesil A15 Bionic işlemcisine yer verdi.

iOS 15 ile satışa çıkacak olan iPhone 13 Mini, mmWave 5G desteğinin yanı sıra daha gelişmiş bir batarya ömrü sunuyor.

10-120 hz arasında değişken ekran tazeleme imkanı süren iPhone 13 Pro modeli ise birbirinden farklı renk seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunulacak.

Telefonların fiyatı ise, iPhone 13 Pro 999, iPhone 13 Pro Max 1099 dolar belirlendi.

Yeni iPad ise 329 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldı. Ürün, kullanıcılarına A13 Bioinc işlemcisi sayesinde yüzde 20 daha fazla hız imkanı sağlayacak. Yeni iPad, Chromebook’lara oranla 3 kat daha hızlı olacak.

Apple Watch 7 ise 399 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldı.

Watch 7 de birbirinden farklı renk seçenekleri ile satışa çıktı.

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