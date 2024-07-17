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Teknoloji

Apple'dan iPhone'a yeni özellik: Kaybolan fotoğraflar artık geri getirilebilecek

iOS 18 ile birlikte gelen yenilikler arasında, kullanıcıların kaybolan veya hasarlı fotoğraflarını kurtarabilme özelliği de bulunuyor. Bu yeni özellik, özellikle fotoğraflarını kaybeden veya hasar gören kullanıcılar için büyük bir avantaj sunuyor.

17:12 - 17/07/2024 Çarşamba
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Arşiv
Arşiv

Apple'ın her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) iOS 18 ile birlikte birçok yeni özellik tanıtıldı.


Yeni özelliklerin en dikkat çekici olanı ise iPhone'lara gelecek yapay zeka özellikleri oldu.


Şimdilerde ise Apple'ın tanıtımda bahsetmediği yeni bir özellik ortaya çıktı. Bu özellik, Fotoğraflar uygulamasına "Kurtarılanlar" isimli yeni bir klasör getirecek.


Kaybolan veya hasarlı fotoğraflar geri gelecek


Apple, bu özelliğin daha önce kaybolan veya hasar gören fotoğraf ve videoları tespit edip bulabileceğini ve bunları Fotoğraflar uygulamasındaki yeni "Kurtarılan" albümde gösterebileceğini söylüyor.


Apple, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya güncelleme yaptığınızda, cihazınızın kurtarılabilir fotoğraf ve videoları otomatik olarak tarayacağını belirtiyor.


Kurtarılan (Recovered) albümü, yalnızca cihazınıza kaybolan veya hasarlı fotoğraf ve video varsa çıkacak. Aksi taktirde seçenek olarak görünmeyecek.




#İOS 18
#İphone
#apple
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