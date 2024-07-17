|
Teknoloji

Elon Musk X ve SpaceX'in merkezlerini Teksas'a taşıyor

Elon Musk "X" genel merkezinin San Francisco'dan Teksas'a taşınacağını duyurdu. ''X'' eski Twitter genel merkezi ABD'nin California eyaletindeki San Francisco kentinde görüntülendi.

09:26 - 17/07/2024 Wednesday
AA
Foto: AA
Foto: AA

Musk, Twitter/X platformunda yaptığı paylaşımda, Kaliforniya'da kabul edilen ve okullarda öğrencilerin cinsiyet değiştirme taleplerinin velilere bildirilmesini yasaklayan yeni yasayı, bu kararın arkasındaki nedenlerden biri olarak gösterdi ve bu yasayı “bardağı taşıran son damla” olarak nitelendirdi.


"Bu yasa ve öncesinde gelen birçok başka yasa nedeniyle, SpaceX'in merkezi artık Hawthorne, Kaliforniya'dan Starbase, Teksas'a taşınacak," diyen Musk, ayrıca, "X'in merkezi Austin'e taşınacak... Birçok kişi bu kararı takip edecek" diye ekledi.


Kaliforniya Valisi Gavin Newsom tarafından imzalanan yasa, öğrencilerin cinsiyet değiştirme veya yeni zamir kullanma taleplerinin velilere bildirilmesini gerektiren okul politikalarını yasaklayacak.


Ne olmuştu?

Musk, geçmişte transgender insanlar hakkında yaptığı kışkırtıcı açıklamalar nedeniyle eleştirilmişti. Kendi kızı, mahkeme belgelerinde, "Artık biyolojik babamla hiçbir şekilde ilişki içinde olmak istemiyorum" diyerek ismini ve cinsiyet tanımını yasal olarak değiştirmişti.


Musk, X'in kullanıcıların kasten yanlış cinsiyetle hitap edilmesini veya eski isimleriyle anılmalarını önleyen kurallarını 2023'te kaldırmış, ancak bu politikalar 2024'te yeniden yürürlüğe girmişti.


Musk'a ait merkezlerin taşınması, X ve SpaceX bünyesindeki binlerce çalışanı etkileyecek, çünkü her iki şirket de çalışanlarının ofislerinde çalışmasını gerektiriyor. Musk, 2022'de X'i satın aldıktan sonra, neredeyse tüm çalışanlarının ofise dönmesini talep etmişti.

#Elon Musk
#Kaliforniya
#Twitter/X Platformu
33 minutes ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2024 Başarı Sıralamaları Rehberi