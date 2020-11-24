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Teknoloji Appleın küresel güvenlik başkanı rüşvetle suçlandı
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Apple'ın küresel güvenlik başkanı rüşvetle suçlandı

Dünya teknoloji devi Apple’ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer, gizli ateşli silah ruhsatları almak için 70 bin dolar değerinde iPad’i rüşvet vermekle suçlandı.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Teknoloji devi Apple'ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer, rüşvet vermekle suçlandı.ABD'nin Kalifornia eyaletine bağlı Santa Clara İlçe Bölge Savcısı Jeff Rosen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Apple’ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer'ın County Şerifi Rick Sung ve Şerif Yüzbaşı James Jenson, gizli ateşli silah ruhsatları için rüşvet talep etmekle suçlandığını duyurdu.

İKİ ŞERİF RÜŞVETİN MERKEZİNDE

Bölge Savcısı Rosen, olayla ilgili olarak, Rick Sung ve Yüzbaşı James Jenson şeriflerinin bağlantısı olduğunu açıkladı. Savcılık yaptığı açıklamada,söz konusu iki ilçe şerifinin de rüşvet suçlamasının merkezinde olduğuna dikkat çekti.Rüşvet suçlamaları dün ABD’nin Kalifornia büyük jürisi tarafından açıklandı. Kalifornia'nın Santa Clara ilçesinden iki polis memuru da ilgili rüşveti almakla suçlandı.

DHA
Apple’ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer.

OLAY, KOLLUK KUVVETLERİNİN İTİBARINI LEKELEDİ

Santa Clara İlçe Bölge Savcısı Jeff Rosen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunu bedel olarak görün. Yasadışı ve halkın ceza adaleti sistemine olan güvenini derinden sarsar. Bir kolluk kuvvetinin yüksek rütbeli üyeleri bir rüşvet planının merkezinde olduğunda, bu tüm kolluk kuvvetlerinin rozetini, şerefini, itibarını ve trajik bir şekilde lekeledi" dedi.

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