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Teknoloji Astronotlar uzayda yürüyüşe çıktı
BİLİM

Astronotlar uzayda yürüyüşe çıktı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan ABD Uzay ve Havacılık Ajansı’na (NASA) bağlı 2 astronot uzay yürüyüşüne çıktı. Öte yandan bir sonraki uzay yürüyüşünün ise 21 Temmuz tarihinde yapılması planlanırken, bu yürüyüş ile ISS’deki batarya değişim işlemi sona erecek.

Haber Merkezi İHA
Batarya değiştirdiler.
Batarya değiştirdiler.

Astronotlar uzayda yürüyüşe çıktı. Bunun sebebi olarak ise batarya değiştirme işlemi gösterildi. Uluslarası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotların yeni inşa edilmesi planlanan Uzay İstasyonu'na geçip geçmeyeceğini ise zaman gösterecek.

  • Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli ABD Uzay ve Havacılık Ajansı’na (NASA) bağlı Chris Cassidy ve Bob Behnken, yılın 3’üncü uzay yürüyüşüne çıktılar. Astronotların uzay yürüyüşünün 7 saat sürmesi bekleniyor.

İHA
Astronotlar yürüyüşe çıktı.

Ay bilinenden 85 milyon yıl daha gençmiş
TEKNOLOJİ
Ay bilinenden 85 milyon yıl daha gençmiş

Batarya değiştirdiler

Cassidy ve Behnken, yürüyüş sırasında ISS’nin sancak kafesindeki güç kanallarında bulunan eski teknoloji 6 adet nikel-hidrojen bataryayı, yeni nesil 3 adet lityum-iyon batarya ile değiştirecek.

  • Yeni bataryaların her birinin ağırlığı 194 kilogram olurken, pil yükseltme ve değiştirilme işlemleri için Ocak 2017’den bu yana 12 uzay yürüyüşü gerçekleştirildi.

ISS Program Müdür Yardımcısı Kenneth Todd, yapıtğı açıklamada 20 yıllık bir kullanım ömrüne sahip olacak pil değiştirmelerinin uzun vadede çok daha iyi bir konfigürasyona sokacağını aktardı.

NASA ilk kez paylaştı: Güneş hiç bu kadar yakın olmamıştı
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NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Güneş’in yüzeyini tüm detaylarıyla ortaya koyan, şimdiye kadar çekilmiş en detaylı fotoğraflarını paylaştı.
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Fotoğraflar, geçtiğimiz ay ESA’nın geliştirdiği Solar Arbiter uydusu tarafından Güneş’in yaklaşık 75 milyon kilometre uzağından çekildi.
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Bu durum, yaklaşık olarak Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yarısına denk geliyor.
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Şubat'ta göreve başlayan uzay aracının Güneş'in yüzeyinine 40 milyon kilometre yaklaşması bekleniyor.
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Solar Orbiter, böylelikle görevini tamamladığında Güneş’e Merkür’den daha yakın olacak.
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NASA ilk kez paylaştı: Güneş hiç bu kadar yakın olmamıştı
NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), gezegenimizin en büyük yıldızı olan Güneş'in şimdiye kadar çekilmiş en yakın fotoğraflarını paylaştı. Görüntüler, Güneş'e Dünya'dan iki kat daha yakın olan Solar Orbiter uydusu ile elde edildi. Uzay aracı, görevini tamamladığında Güneş'e Merkür'den daha yakın bir konumda olacağı bildirildi.


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