Astronotlar uzayda yürüyüşe çıktı

Bu durum, yaklaşık olarak Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yarısına denk geliyor.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Güneş’in yüzeyini tüm detaylarıyla ortaya koyan, şimdiye kadar çekilmiş en detaylı fotoğraflarını paylaştı.

NASA ilk kez paylaştı: Güneş hiç bu kadar yakın olmamıştı

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), gezegenimizin en büyük yıldızı olan Güneş'in şimdiye kadar çekilmiş en yakın fotoğraflarını paylaştı. Görüntüler, Güneş'e Dünya'dan iki kat daha yakın olan Solar Orbiter uydusu ile elde edildi. Uzay aracı, görevini tamamladığında Güneş'e Merkür'den daha yakın bir konumda olacağı bildirildi.