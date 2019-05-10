Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Aya uzay aracı göndereceğini duyurdu
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
BİLİM

Ay'a uzay aracı göndereceğini duyurdu

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Ay'a uzay aracı göndermeyi planladığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Blue Origin Başkan Yardımcısı Clay Mowry ise Ay'a insanlı seyahatin 2024'te yapılmasının ümit edildiğini belirtti.
Blue Origin Başkan Yardımcısı Clay Mowry ise Ay'a insanlı seyahatin 2024'te yapılmasının ümit edildiğini belirtti.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Ay'a uzay aracı göndermeyi planladığını duyurdu.

Bezos, havacılık ve uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in 4 gezginci robotu taşıma kapasitesine sahip, küçük bir ev büyüklüğündeki uzay aracını, yeni tasarlanan roket motoru ve güçlendirilmiş roketlerle Ay'a göndereceğini açıkladı.

Washington Post gazetesinin de sahibi olan Bezos, planın tanıtımını, Dünya'nın uydusuna gönderilecek aracın maketinin gösterildiği Blue Origin şirketinde yaptı. Jeff Bezos, yaptığı konuşmada, "Bu inanılmaz araç Ay'a gidecek. Ay'a geri dönmenin, bu sefer orada kalmanın vakti." ifadesini kullandı.

Bezos öte yandan aracın ne zaman Ay'a gönderileceği, Dünya'nın uydusuna insan götürülüp götürülmeyeceğine ilişkin bilgi vermedi.

Blue Origin Başkan Yardımcısı Clay Mowry ise Ay'a insanlı seyahatin 2024'te yapılmasının ümit edildiğini belirtti. Şirket için çalışan özel uzay danışmanı Robert Walker da insansız uçuşun 2023'te planlandığını söyledi.

Hafterin en koyu destekçisi

Hafter'in en koyu destekçisi

Bir ayda ikinci kez soluğu darbecinin yanında aldı.
Ünlü tavukçuya FETÖden hapis

Ünlü tavukçuya FETÖ'den hapis

Gizli tanığın ifadeleri sonrası tutuklanmasına karar verildi.
Iğdırdaterör saldırısı

Iğdır'da
terör saldırısı

​Saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
49 bin kişiye<br>iş kapısı olacak

49 bin kişiye
iş kapısı olacak

​Bakan sosyal medyada açıkladı: 6 bölge kuruldu.
Muvazzaflara<br>FETÖ operasyonu

Muvazzaflara
FETÖ operasyonu

Gözaltı listesinde 2 albay ve 3 yüzbaşı da var.
Beşiktaş'a<br>dünya yıldızı

Beşiktaş'a
dünya yıldızı

Başkan adayı seçim vaadini açıkladı.
Osmanlı'da <br>Ramazan cumaları

Osmanlı'da
Ramazan cumaları

​İlk cuma Ayasofya'da ikincisi Eyüp Sultan Camii'nde kılınırdı.

Listeye iki çizik daha

Listeye iki çizik daha

Öldürülen teröristlerden ikisi bakın kim çıktı.

Savaş kızışacak

Savaş kızışacak

Trump'ın talimatıyla gece yarısı yürürlüğe girdi.
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

​Meteorolojiden bazı bölge ve illere yağış uyarısı.
İsmi değişiyor

İsmi değişiyor

​Bankadan KAP'a beklenen açıklama yapıldı.
Daha çok<br>endişe duyacaksın

Daha çok
endişe duyacaksın

ABD, YSK'nın iptal kararına da tahammül edemedi.
Gözleri<br>Sevakin'de

Gözleri
Sevakin'de

Türkiye'ye tahsis edilen adayı kıskaca aldılar.
Ünlüleri fişleyip hedef gösterdiler

Ünlüleri fişleyip hedef gösterdiler

İmamoğlu'nun sloganını paylaşmayan ünlülere fişleme manşeti.
İptale götüren <br>123 kritik sandık

İptale götüren
123 kritik sandık

İşte belgelerden iptal kararının gerekçeleri...

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.