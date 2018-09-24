Ayaklar yerden kesildi

İstanbul’da dört gün boyunca süren TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali sona erdi. Dört günlük etkinliğe 500 bin kişi katıldı. İstanbullular başta yerli üretim uçaklar olmak üzere bir çok uçağı yerinde gördü. Türk Yıldızları ve Solotürk’ün gösterileri ise festivale renk kattı. Drone ve füze yarışmalarında birinci olanlar ise ödüllerini aldı.

“Ayakları Yere Basmayan İlk Festival” sloganıyla başlayan Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festival TEKNOFEST dün sona erdi. İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe dört günde 550 bin vatandaş ziyaret etti. Harmandalı oynayan milli helikopterlerden uçan adamlara, kamikaze İHA’lardan sanal hangara, envai çeşit robottan, F16’ya motoruyla kafa tutan sporculara kadar vatandaşlar doyasına eğlendi.

Türkiye’nin ilk özgün helikopteri T625’in önemli kilometre taşlarından biri daha başarıyla aşıldı. TEI’nin özgün helikopter için geliştirdiği yerli motor kararlı rejimde çalıştırıldı. 1 yıl sonunda prototip motorun çalıştırılması planlanıyor. T625 yerli motorla ilk uçuşunu 2021’de yapacak

MİLLİ UÇAKLARA BÜYÜK İLGİ

Festivalde vatandaşlar, yerli imkanlarla üretilen milli taarruz helikopteri ATAK’ı, ANKA’yı, yerli genel maksat helikopteri T625’i, eğitim uçağı HÜRKUŞ’u, bu uçağın jet motorlusu HÜRJET’i, kamikaze İHA’ları, robotik teknolojileri, Göktürk-2 uydusunu, sanal hangarı, Milli Muharip Uçağına büyük ilgi gösterdi. Dünya çapında ün yapan SoloTürk ve Türk Yıldızlarının gösterileri ise nefesleri kesti. ATAK helikopterlerini harmandalı gösterisi ve F-16 uçağı, Kawasaki H2R, Formula 1 aracı, ‘Tesla P100 DL’, ‘Lotus Evora 430 GT’, ‘Aston Martin The New Vantage’ ve ‘özel jet Challenger 605’ ile F16’ın yarışı hafızalara kazındı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

TÜRKİYE ‘TAKE OFF’A GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TEKNOFEST’i gezdi. Organizasyona 100’ü aşkın firmanın katıldığını dile getirerek, henüz açılmamış bir havalimanında, yarım milyonun üzerinde bir katılımın olduğu bir organizasyonda bulunduklarını dile getiren Oktay, şunları kaydetti: “Bu gelecek yıllarda da çok daha artarak devam edecektir ki bu şunun göstergesi; Türkiye teknolojide, havacılıkta, savunma sanayisinde ve sivil havacılık alanında çok ciddi bir ‘take off’u, bir kalkışı başlatmıştır.” Özellikle gençlerin ve çocukların TEKNOFEST’te gelerek kendilerini son derece mutlu ettiklerini belirten Oktay, “Bu, geleceğe dönük olarak da bizi heyecanlandırmıştır. İnşallah bundan sonra üniversite tercihlerinde de bunun yansımalarını göreceğiz. Patentlerde de bu durumun yansımalarını görüyor olacağız.” dedi.

GELMEYENLER ÇOK ŞEY KAÇIRDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, TEKNOFEST’i 550 bine yakın kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Festivalin gelecek sene yapılacağı yere değinen Uysal, “Üçüncü Havalimanı henüz açılmadı, açılmak üzere. Seneye de Atatürk Havalimanı buraya taşınacağı için orada yapmak imkanımız var. Büyük bir imkan bu” dedi. Festivalin bir sonraki yıl daha da hareketli geçtiğini kaydeden Uysal, “Bu sene gelemeyenler, neler kaçırdıklarını gelenlerden dinleyecekler. Öyle olunca da seneye gelmek isteyecekler” diye konuştu.

Hürkuş gün sayıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından özgün olarak geliştirilen ilk milli hava aracı Hürkuş, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor. Hürkuş, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne renk kattı. Kırmızı-beyaz renkleriyle fuar alanında sergilenen Hürkuş, yaptığı hava gösterisiyle de ilgi gördü. Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacına cevap verecek ve dünya pazarına girebilecek bir eğitim uçağının geliştirilmesi amacıyla başlatılan Hürkuş Projesi’nde ise önemli bir aşamaya gelindi.

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KASIMDA TESLİM EDİLECEK

Hürkuş’un, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde temel eğitim uçağı olarak görev yapacak B konfigürasyonunun ilk test uçuşu ocak ayında gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte Bayraktar SİHA’ya komuta etti. Soylu, SİHA ile festival alanı üzerinde uçarak görüntü çekti.

Bayraktar selfie çekti

Bayraktar TB2, TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez bir sivil etkinlikte uçuş gerçekleştirdi. Yaklaşık 35 dakika havada kalan Bayraktar TB2’den alınan görüntüler dev ekrandan katılımcılara izletildi, adeta alandakilerin “selfie”leri çekildi. ayraktar TB2, yüksek çözünürlüklü görüntüleme yeteneğiyle festival alanını görüntüledi. İHA’dan alınan görüntüler anlık olarak alandaki dev ekrana yansıtıldı.

İlklerle sona erdi

TEKNOFEST istanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin son gününde Türk Yıldızları gösteri yaptı. Türkiye'nin ilk profesyonel kadın Akrobasi Pilotu Semin Öztürk Şener de kırmızı renkli "Pitts S2-B" uçağıyla gösteri uçuşu yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis helikopterleri Sultanahmet Meydanı üzerinde gösteri düzenledi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Creatiny Grubu, festival süresince tamamen kendi yerli üretimleri olan ve dünyada "ROV" olarak bilinen su altı görüntüleme sistemini tanıttı.