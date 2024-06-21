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Teknoloji

Azerbaycan'da 'Deneyap' teknoloji atölyelerinde öğrenci seçme sınavına kayıtlar başladı

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Kurumu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle kurulan "Bilim Bakü" merkezinin "Deneyap" teknoloji atölyelerinde öğrenci seçme sınavına kayıtlar başladı.

17:16 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Deneyap
Deneyap

"Deneyap" programı, gelecek çağın,ihtiyaçlarını dikkate alan, proje bazlı, günlük yaşam sorunlarının çözümüne odaklanan, öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini kazandıran, farklı bir eğitim modelidir ve ücretsiz olarak yürütülür. Deneyap atölyelerinde gerçekleştirilen eğitim programı, geleceğin teknoloji yeteneklerinin gelişimini desteklemekte ve ülkemizin teknoloji alanında gelişmesini hedeflemektedir.

Program 36 aylık bir süreyi kapsıyor; ilk 24 ay proje bazlı öğrenme, son 12 ay ise takım bazlı öğrenme olarak devam edecektir.

24 ay sürecek eğitim süresi boyunca öğrenciler teknoloji ve proje geliştirmeye dayalı 11 farklı konuda eğitim alacaktır. Her eğitim programının sonunda öğrenciler ekip olarak bir proje üzerinde çalışmalarını yapacaktır. 12 aylık takım döneminde 24 aylık eğitim süresini tamamlayan öğrenciler, kendi alanlarında kurdukları takımlarla ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak uzmanlardan mentor desteği alacaktır.

Programa 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Bakü ortaokullarının 4., 5., 6. ve 7. sınıflarını tamamlayan öğrenciler katılabilirler. Programa seçme sınavının her iki aşamasında da en yüksek puanı alan öğrenciler katılacaktır.Teknolojiyi geliştiren gençler arasında yer almak isteyen öğrenciler , 22 Haziran 2024 tarihine kadar deneyap.az web sitesinden "Deneyap" teknoloji Atölyelerinin sınavına  kayıt yaptırabilecek."Deneyap" teknoloji atölyelerinde ilk sınav 2022 yılında yapıldı. Programın ilk yazılı sınavına kayıt yaptıran 1200 öğrenciden en çok puan alan 334 öğrenci 2. aşama olan uygulamalı sınava katıldı. Her iki aşamada da en yüksek puanı alan 80 öğrenciyse Deneyap teknoloji laboratuvarında 3 yıl eğitim alma hakkı kazandı.

#Deneyap
#Azerbaycan
#Bilim Bakü
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