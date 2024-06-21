Azerbaycan'da 'Deneyap' teknoloji atölyelerinde öğrenci seçme sınavına kayıtlar başladı

"Deneyap" programı, gelecek çağın,ihtiyaçlarını dikkate alan, proje bazlı, günlük yaşam sorunlarının çözümüne odaklanan, öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini kazandıran, farklı bir eğitim modelidir ve ücretsiz olarak yürütülür. Deneyap atölyelerinde gerçekleştirilen eğitim programı, geleceğin teknoloji yeteneklerinin gelişimini desteklemekte ve ülkemizin teknoloji alanında gelişmesini hedeflemektedir.

Program 36 aylık bir süreyi kapsıyor; ilk 24 ay proje bazlı öğrenme, son 12 ay ise takım bazlı öğrenme olarak devam edecektir.

24 ay sürecek eğitim süresi boyunca öğrenciler teknoloji ve proje geliştirmeye dayalı 11 farklı konuda eğitim alacaktır. Her eğitim programının sonunda öğrenciler ekip olarak bir proje üzerinde çalışmalarını yapacaktır. 12 aylık takım döneminde 24 aylık eğitim süresini tamamlayan öğrenciler, kendi alanlarında kurdukları takımlarla ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak uzmanlardan mentor desteği alacaktır.