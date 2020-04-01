Teknoloji Bahçeşehir Koleji uzaktan eğitim sürecini 100 bin öğrenciyle sürdürüyor
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Bahçeşehir Koleji uzaktan eğitim sürecini 100 bin öğrenciyle sürdürüyor

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, 23 Mart itibarıyla Türkiye genelinde uzaktan eğitim programına tam zamanlı olarak başlayan Bahçeşehir Koleji, yıllardır teknolojiye ve uzaktan eğitime yaptığı AR-GE yatırımlarının bir sonucu olan uzaktan eğitim platformu Metodbox ve online eğitimlerle 100 binin üzerinde öğrencisinin katılımıyla uzaktan eğitim sürecini yürütüyor.

Haber Merkezi İHA
Uzaktan eğitimi veriliyor
Uzaktan eğitimi veriliyor


Bahçeşehir Kolejinin uzaktan eğitim programını yürüttüğü yapay zekâ tabanlı uzaktan eğitim platformu Metodbox’ta; 1. sınıftan 12. sınıfa tüm sınıf düzeylerde konu anlatım videoları, tekrar testleri, testlere ilişkin soru çözüm videoları ve okul öncesi dahil olmak üzere yaş düzeyine uygun olarak animasyonlar ve videolarla desteklenen binlerce etkin içerik yer alıyor.
Ulusal sınavlara hazırlık süreci uzaktan eğitimde devam ediyor
Bahçeşehir Koleji ulusal sınavlara hazırlık sınıfları olan 8. ve 12. sınıflar için, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan son kararlar doğrultusunda online eğitim ve Metodbox üzerinden ders ve sınav planı düzenledi. Metodbox’ta yer alan detaylı sınav sonuç raporları öğrencilerin başarı durumuna göre özel bir çalışma planı oluşturma imkânı veriyor. Öğrencilere tekrar edilmesi gereken konular, testler, ödev ve destek çalışmalarına ilişkin bir çalışma planı sunuluyor. Ortaokul ve lise öğrencileri uzaktan eğitim sürecinde takip etmeleri gereken çalışmalar için Metodbox platformunda yer alan hedef belirleme kısmından da yararlanabiliyorlar. Bu kısım; öğrencinin hedefleri ve mevcut durumu arasındaki farkı ortaya koyarak hangi kazanımlara ne kadar süreyle çalışması gerektiği konusunda yol haritası çiziyor.

İHA
Bahçeşehir Koleji Müdürü Özlem Dağ

Uzaktan eğitim konusunda uzmanlaştık

Konuyla ilgili konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, tam zamanlı uzaktan eğitimin hem veliler hem öğrenciler için yeni bir süreç olduğunu, uzun zamandır deneyimledikleri uzaktan eğitim sürecinde elde ettikleri tecrübenin bu süreçte yararlı olduğunu söyledi. Dağ, sözlerine şöyle devam etti: “Yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimin kalitesini de içeriği belirler. Bahçeşehir Kolejinde eğitimimizi bu ilkeyle şekillendiriyoruz. Senkron ve asenkron eğitimlerimizi birbirini destekleyecek şekilde birlikte planlıyoruz. Bu nedenle; süreçte geçtiğimiz hafta itibarıyla online eğitimleri de başlattık. Tüm sınıf düzeylerinde, tüm öğrencilerimiz sorunsuz şekilde kendilerine iletilen ders programına göre eğitimlerine kendi öğretmenleri ile devam ediyor. Sınıf öğretmenlerimizin, mentör öğretmenlerimizin ve rehber öğretmenlerimizin gerçekleştirdiği takip ve destek aramalarıyla, 360 derece bir uzaktan eğitim yakından takip planını hayata geçirdik.”
Uzaktan eğitim uygulamasında ebeveynlere yönelik rehberlik desteği de sunuyor
Kolej, tüm kademelere özel içerik ve tasarımıyla öğrencilerin zaman ve mekândan bağımsız olarak eğitimlerine devam etmesini sağlayan Metodbox uygulamasını kullanarak bu süreçte ebeveynlere de rehberlik desteği sunuyor.

İHA
Kolej öğrencileri uzaktan eğitim alıyor

Korona virüs pandemisi, korunma yöntemleri ve kaygı yönetimi konularında ebeveynlerin doğru kaynaklardan, bilimsel verilerle desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Özlem Dağ bu süreçte çocukların sakin, kararlı ve doğru bilgilerle yönlendirilmeleri için ailelere büyük görev düştüğünü, ailelerin sürece yönelik kaygıları konusunda aynı şekilde desteklenmeleri gerektiğini söyledi. Dağ, bu hedefle Kolejin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından yayımlanan içerikleri de Metodbox uygulaması üzerinden velilerin erişimine açtıklarını ekledi. Kurum olarak her süreçte bilimsel ve doğru yönlendirme için ailelerin yanında olduklarını belirten Dağ; “Akademik gelişim takibi ve süreçte karşılaşabilecekleri olası sorunlarla ilgili iletişimde kalmak için online veli toplantılarımızı da düzenli olarak gerçekleştiriyoruz” dedi.

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