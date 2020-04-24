Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Bakan açıkladı Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ İNTERNET

Bakan açıkladı: Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs Kovid-19 tedbirleri kapsamında internet kullanımının arttığını belirterek, GSM operatörlerinin ramazanda internet kullanan abonelerine birer gigabyte (GB) interneti ücretsiz sağlayacağını açıkladı. Sağlık çalışanlarına da 3 ay süreyle 15 GB/ay internet ve 15 bin dakika/ay sesli görüşme hizmeti ek olarak sunulmaya başlanacak.

Haber Merkezi AA
81 milyon cep telefonu abonesine ramazanda 1 GB internet ücretsiz.
81 milyon cep telefonu abonesine ramazanda 1 GB internet ücretsiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin genel müdürleriyle videokonferansla yaptığı görüşme sonrası alınan kararlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mobil abone sayısının 2020 itibarıyla 81 milyona ulaştığını belirten Karaismailoğlu, "Kovid-19 tedbirleriyle gördük ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 18 yılda haberleşme altyapısına yaptığımız yatırımlar sayesinde ülkemiz bu konuda dünyanın en iyi altyapılarından birine sahip durumda. Keza neredeyse eğitimden çalışma hayatına kadar her şey dijital ortama kaymasına ve erişim altyapısına talep birkaç kat birden artış göstermesine karşın hiçbir aksama yaşanmadı." ifadesini kullandı.

Bilişim ve elektronik haberleşme sektörünün uzun süredir Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri haline geldiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, sektörün her geçen gün gücüne güç kattığını söyledi.

DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklama yaptı.

"Ekstra destekler gündemde"

Bakan Karaismailoğlu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların öğrencilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde sağlanan ders içeriklerine yönelik de önemli kampanyalar yaptırdıklarını anlattı.

Bu kapsamda tüm hanelere 8 GB’a kadar internet hizmetinin EBA için ücretsiz tanımlandığını anımsatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu içeriğe erişecek öğrenci sayısında hiçbir sınırlandırma da yaptırmadık. Koronavirüsle mücadele ederken devlete düşen görevler yanında özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. GSM operatörlerimiz de bu süreçte elini taşın altına koydu ve güzel işler başardı. Sağlık çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza destek sağlayan operatörlerimiz hiçbir aboneyi ayırmadan destek sağladı. Hatta konuşma süresi olarak da ekstra destekler gündemde. Tam detayları kendileri açıklayacak. Pandemi sürecinde örnek bir çalışma ortaya koyan operatörlerimiz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’a vatandaşlarımız ve kullanıcılarımız adına teşekkür ediyorum.''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu açıkladı: Demir yollarında 'insansız' taşıma dönemi başladı
EKONOMİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu açıkladı: Demir yollarında 'insansız' taşıma dönemi başladı

"Sektörün önünü açacak düzenlemelere devam"

Türkiye’de haberleşme sektörünün gelişmesinde yapılan yasal düzenlemelerin ve altyapı yatırımlarının büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, sektörün önünü açacak düzenlemeleri yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

  • Haberleşme sektöründe bulunan firmaların altyapı yatırımlarını artırarak sürdürmesinin bu noktada büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Keza GSM operatörlerimiz her yıl 10 milyar liranın üzerinde altyapı yatırımı yaparak bu noktada üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Ancak Kovid-19 tedbirleri sonrasında vatandaşların internet kullanımını daha da arttı. İhtiyaç haline gelen internet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla tüm GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına bir destek istedik. Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakatla tüm operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine vatandaşımızın her birine ramazan ayında birer GB interneti ücretsiz sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu: Bilet iadeleri garanti altına alındı
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu: Bilet iadeleri garanti altına alındı

"Sağlık çalışanlarına aylık 15 gigabyte"

Karaismailoğlu, Kovid-19 sürecinde bakanlık olarak operatörlerle yapılan koordinasyon ile sağlık çalışanlarına yönelik mobil haberleşme kampanyalarının sağlandığını da bildirdi.

Söz konusu kampanyaların önemli miktarda artırıldığını dile getiren Karaismailoğlu, 780 bin kişiyi geçen sağlık çalışanı personeline 2 ay süreyle aylık 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmetini ücretsiz olarak vermeye başladıklarını, yaklaşık 45 bin kişilik Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise ek olarak 2 ay süreyle 10 bin dakika sesli görüşme hizmetinin de ücretsiz verileceğini anlattı.

Karaismailoğlu, özellikle hastanelerde görevli sağlık personelinin evine gidemediğini ve sevdiklerini göremediğini bildiklerini belirterek, "Bu nedenle 12 bin 864 saha çalışma ekibine de sevdikleriyle daha rahat konuşabilmeleri, görüntülü sohbet edebilmeleri için 3 ay süreyle 15 GB/ay internet ve 15 bin dakika/ay sesli görüşme hizmeti ek olarak sunulmaya başlayacak. Onlar bizler için insanımız için sevdiklerinden ayrı kaldılar. Elimizden gelen her şeyi de sağlık çalışanlarımız sevdiklerine kavuşabilsin diye seferber etmeye hazırız." dedi.

1 milyon yazılımcı projesi: Tarihi istihdam hamlesi
EKONOMİ
1 milyon yazılımcı projesi: Tarihi istihdam hamlesi
Abone Ol Google News
Dev hastane şekilleniyor

Dev hastane şekilleniyor

​Sancaktepe'de yapılan hastanenin çatıları yerleştiriliyor.
Bu gurur Türkiyenin

Bu gurur Türkiye'nin

Dünya devleri bir parçasını bile satmazken, en iyisini ürettik.
Özür dilettiler

Özür dilettiler

​İmamoğlu'na 'çapsız' diyen Ataklı: Üzdüysem özür dilerim.
Bazıları hiç açılmayabilir

Bazıları hiç açılmayabilir

​Korona karantinası sonrası için çarpıcı açıklama.
'Çin'den çok <br>hastalık gelir'

'Çin'den çok
hastalık gelir'

​Burak Yılmaz, Çin'de gördüklerini anlattı.
CNN öve öve bitiremedi

CNN öve öve bitiremedi

​ABD'li muhabir: Türkiye'deki imkanlar ne bizde ne Avrupa'da yok.

Böyle mücadele ediliyor

Böyle mücadele ediliyor

​Maskeli kahramanların saniyelere karşı savaştığı anlar kaydedildi.

İşte gerçek kahraman

İşte gerçek kahraman

​CİMER'e yazıp gönüllü görev istedi, korona savaşında vefat etti.

Özel uçuşla ilk tahliye

Özel uçuşla ilk tahliye

ABD'de mahsur kalan Türkler için tahliye operasyonu başladı.
İttifak çatırdıyor

İttifak çatırdıyor

​​Akşener'den gizli ortak HDP'yi kızdıracak "PKK'nın uzantısı" çıkışı.
Acı haberi <br>paylaştı

Acı haberi
paylaştı

Donk'u yıkan ölüm: Koronadan hayatını kaybetti.
En kritik dönem!

En kritik dönem!

​Uzmanlar ramazan ve bayram için uyardı.
'Şifalı eller'in sosyal mesafeli ilk sahuru

'Şifalı eller'in sosyal mesafeli ilk sahuru

​Kurallara uyalım ki onlar da rahat bir ramazan geçirsin.
Ücretsiz<br>internet müjdesi

Ücretsiz
internet müjdesi

Bakan açıkladı, cep telefonu olan herkesi ilgilendiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.