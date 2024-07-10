Bakan Kacır: Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilkler yaşandı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A Temmuz saat 02:30'da Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngesine fırlatıldı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A'nın uzaya fırlatılmasının ardından araştırılmaya başladı. Herkesi heyecanlandıran gelişmenin ardından, "Türksat 6A nedir, özellikleri neler?" sorusu merak konusu oldu. Fırlatmanın 67. dakikasında sinyal alındığı kaydedildi. Uydunun 15 yıl boyunca aktif kullanılması ve 5 milyar insana hizmet etmesi bekleniyor. Peki, Türksat 6A ne işe yarar? İşte detaylar...