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Teknoloji

Bakan Kacır: Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilkler yaşandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da ekiplerin ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptığını belirterek, "Bir sonraki ateşleme, ilk ateşlemenin sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından 2 gün sonra, 12 Temmuz'da gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

17:00 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:33 - 10/07/2024 Çarşamba
AA
Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlatıldı.
Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlatıldı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Türksat 6A'ya ilişkin paylaşımda bulundu.


TÜBİTAK'taki çalışma arkadaşlarını kutlayan Kacır, milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilklerin yaşandığını ifade etti.

Kacır, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptı. Ateşleme 82 dakika sürdü. Bu ateşleme ile uyduyu nihai yörüngesine ulaştıracak 5 adımdan ilki gerçekleşti. Bir sonraki ateşleme, ilk ateşlemenin sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından 2 gün sonra, 12 Temmuz'da gerçekleşecek."




#itki ateşlemesi
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
#Türksat 6A
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