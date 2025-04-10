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Bakan Uraloğlu Instagram ile ilgili yeni kararı değerlendirdi

Bakan Uraloğlu Instagram ile ilgili yeni kararı değerlendirdi

09:2810/04/2025, Thursday
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Abdulkadir Uraloğlu
Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meta'nın Instagram platformunda 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamaması kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Abdulkadir Uraloğlu
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meta'nın sosyal medya hesabından 16 yaş altı çocuklara ilişkin duyurduğu kararı alıntıladı.

Meta'nın paylaşımını alıntıladıktan sonra akabinde değerlendirmede bulunan Bakan Uraloğlu, alınan karardan memnun olduklarını söyledi.


Uraloğlu, "AK Parti hükümetleri olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan bir tanesi." ifadelerini kullandı.


"Dünya standartlarını belirleyen bir ülke olma yolunda ilerliyoruz"


Ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamamasının ve şüpheli müstehcenlik içeren görsellerin otomatik olarak bulanıklaştırılmasının, çevrim içi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen çok önemli adımlar olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:


Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız sosyal medya yaş kısıtlaması taslağımızla paralel olarak, Meta’nın Instagram platformunda 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamamasına yönelik aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar, Bakanlık olarak yürüttüğümüz kapsamlı çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ve politikalarımızın küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetli.

Ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamaması ve şüpheli müstehcenlik içeren görsellerin otomatik olarak bulanıklaştırılması, çevrimiçi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen çok önemli adımlardır.


Biz, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çocuklarımızın dijital alanda güçlü, özgür ama aynı zamanda güvende bir şekilde var olabilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.


Ulusal düzeyde koruyucu dijital politikalar üretmeye ve küresel teknoloji devleriyle iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Bu alandaki kararlılığımız sayesinde sadece Türkiye’de değil, dünyada da standartları belirleyen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.


Ebeveyn izni gerekecek


Meta, Instagram platformundaki "Teen Accounts"a (Genç Hesapları) ilişkin yenilikleri duyurmuştu.


Kuruluştan yapılan açıklamada, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağı belirtilmişti.


Ayrıca, "Teen Accounts" özelliğinin Facebook ve Messenger'a da genişletileceği kaydedildi.


Yeniliklerin birkaç ay içinde ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da deneneceği bilgisi de verildi.



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