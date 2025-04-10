Bakan Uraloğlu Instagram ile ilgili yeni kararı değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meta'nın Instagram platformunda 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamaması kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Meta'nın paylaşımını alıntıladıktan sonra akabinde değerlendirmede bulunan Bakan Uraloğlu, alınan karardan memnun olduklarını söyledi.
Uraloğlu, "AK Parti hükümetleri olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan bir tanesi." ifadelerini kullandı.
"Dünya standartlarını belirleyen bir ülke olma yolunda ilerliyoruz"
Ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamamasının ve şüpheli müstehcenlik içeren görsellerin otomatik olarak bulanıklaştırılmasının, çevrim içi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen çok önemli adımlar olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:
Ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamaması ve şüpheli müstehcenlik içeren görsellerin otomatik olarak bulanıklaştırılması, çevrimiçi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen çok önemli adımlardır.
Biz, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çocuklarımızın dijital alanda güçlü, özgür ama aynı zamanda güvende bir şekilde var olabilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.
Ulusal düzeyde koruyucu dijital politikalar üretmeye ve küresel teknoloji devleriyle iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Bu alandaki kararlılığımız sayesinde sadece Türkiye’de değil, dünyada da standartları belirleyen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
Ebeveyn izni gerekecek
Meta, Instagram platformundaki "Teen Accounts"a (Genç Hesapları) ilişkin yenilikleri duyurmuştu.
Kuruluştan yapılan açıklamada, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağı belirtilmişti.
Ayrıca, "Teen Accounts" özelliğinin Facebook ve Messenger'a da genişletileceği kaydedildi.
Yeniliklerin birkaç ay içinde ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da deneneceği bilgisi de verildi.