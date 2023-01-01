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Teknoloji

Bakan Uraloğlu: Türksat 6A'yı haziranda fırlatmayı planlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuzun mart ayı içerisinde yerde teslimini planlıyoruz. Sonrasında da SpaceX firması ile yapılan anlaşma gereği fırlatma alanına gönderilerek, muhtemelen haziran ayı içerisinde fırlatma işlemlerini yapmayı planlıyoruz" dedi. 

16:38 . 16/09/2023 Cumartesi
DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'yi (TUSAŞ) ziyaret etti. Projeleri inceleyen Uraloğlu, entegrasyon süreçleri devam eden Türksat 6A uydusu ile ilgili de yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Türksat 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüveninin, ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A ile taçlandığını belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türksat arasında imzalanan protokol ile Türksat 6A projesi Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 15 Aralık 2014'te imzalandı. Türksat 6A haberleşme uydumuz, ülkemizi dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen ilk 11 ülkeden birisi haline getirecektir. Tamamlandığında 42 doğu boylamında hizmet verecektir. 35 bin 786 kilometre uzaklıkta yer merkezli bir yörüngede yer alacaktır. 7,5 kilovat güce sahip olacak yerli ve milli haberleşme uydumuz, 20 aktarıcıya sahip olacaktır. Türksat 6A uydumuz, Ku bantta hizmet verecektir ve daha önceki Türksat uydularıyla kapsanamayan Güneydoğu Asya gibi yeni coğrafyalarda da hizmet sunacaktır" ifadelerini kullandı.

'Mart ayında teslimini planlıyoruz'


Türksat 6A uydusunun pek çok testinin tamamlandığına işaret eden Bakan Uraloğlu, "Bugünkü ziyaretimizde, bütün çözüm ortaklarımızla beraber yaptığımız değerlendirmelerde, Türksat 6A uydumuzun mart ayı içerisinde yerde teslimini planlıyoruz. Sonrasında da bu uydunun fırlatılmak üzere SpaceX firması ile yapılan anlaşma gereği fırlatma alanına gönderilerek, muhtemelen haziran ayı içerisinde fırlatma işlemlerini yapmayı planlıyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu: Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacağız
Bakan Uraloğlu: Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan Bakan Uraloğlu, Türkiye olarak sadece doğu-batı güzergahında değil, aynı zamanda kuzey güney aksında da planlamalara devam ettiğini söyledi. “Basra Körfezi’ni, Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacağız” diyen Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Irak Başbakanı bu konuda gerekli iradeyi oraya koymuşlardır. Bizler, bu amaçla gerek Irak ile gerekse diğer bölge ülkeleri ile yakın iş birliği içerisindeyiz. Kalkınma yolu olarak adlandırılan bu yeni güzergahın Türkiye tarafındaki gerekli teknik çalışmaları tamamladık. Şunun altını çizmek isterim ki, taşıma koridorlarının kesişiminde olduğumuzun bilinciyle, en verimli çözümleri ortaklarımız ile birlikte hayata geçirmekte kararlıyız.” dedi.


#Abdulkadir Uraloğlu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Türksat 6A
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