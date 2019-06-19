Teknoloji Bakan Varank şampiyon gençlerle buluştu
BİLİM

Bakan Varank 'şampiyon' gençlerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Avrupa Fizik Olimpiyatı ve 2019 Yılı Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması birincileriyle bir araya geldi.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Fizik Olimpiyatı ve 2019 Yılı Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması birincileriyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK) bir araya geldi.

Öğrenciler ve aileleriyle kahvaltı eden Varank, daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile yarışmalarda birinci olan öğrencilerin projelerini tanıttığı stantları gezdi ve projelere ilişkin bilgi aldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, bilim ve teknolojiyi çocuklarla gençlere sevdirmenin milli teknoloji hamlesinin unsurlarından olduğunu söyledi.

Gençlere bilim ve teknolojiyi sevdirme yolunda ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Varank, "Her yıl düzenlenen ortaokul ve lise araştırma proje yarışmalarını kazananlar projelerinin uygulamalarını gösterdiler. Gençlerimiz ve çocuklarımızla konuştuğumuzda sizler de etkileniyorsunuz, ben de çok etkilendim. Bu sene ortaokullarda 13'üncü ulusal yarışmaları düzenledik, liselerde ise 50'nci yılımızı gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

Gayemiz çocuklarımızı bilim ve teknolojiyle yetiştirmek

Varank, TÜBİTAK'ın Türkiye'de bilimin gelişmesi ve gençlerin bilimle yetiştirilmesi için önemli projeler gerçekleştirdiğine işaret ederek, ulusal yarışmalarda başarı sağlayan öğrencilerin uluslararası yarışmalarda da yarıştığını dile getirdi.

Bilim yarışmaları ve etkinliklerinin devam edeceğini vurgulayan Varank, "Bizim bütün gayemiz, 'Milli Teknoloji Hamlesi' çerçevesinde özellikle çocuklarımızı ve öğrencilerimizi bilim ve teknolojiyle hemhal olacak şekilde yetiştirmek. Buna dönük politikaları uygulamaya koyduk, bundan sonra da uygulamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Varank, ağustos ayında TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'nin düzenleneceğine dikkati çekerek, astrofizikle ilgilenen çocukları Antalya'da misafir edeceklerini ve bu alanda çeşitli derslerin yapılacağını bildirdi.

TEKNOFEST'i uluslararası boyuta taşımak istiyoruz

Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek için Türkiye'nin 81 ilinde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi açtıklarını anımsatan Varank, tasarım, kodlama, siber güvenlik gibi teknolojilerde çocukları yetiştirmek istediklerini söyledi.

Bakan Varank, "Bizim bütün gayemiz önümüzdeki süreçte ülkemizi katma değerli üretimle dünyada sayılı ülkeler arasına sokmak. Bunu da yapabilmemiz için bilim ve teknolojiyle ilgilenen gençlerimizin ve çocuklarımızın sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Geçen yıl 550 bin kişinin katıldığı TEKNOFEST'in bu sene ikincisinin düzenleneceğini anımsatan Varank, organizasyonun bu yıl Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşeceğini ve söz konusu festivali uluslararası boyuta taşımak istediklerini dile getirdi.

Bakan Varank'tan öğrenciye patent sözü

Varank'ın birincilik kazanan projelerinin sergilendiği stantları ziyaretinde ilginç diyaloglar da yaşandı. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda "Çocuklar İçin Bitkisel Sivrisineksavar Projesi" ile birinci olan Aybars Şenol'un ürünü için patent almak istediğini belirtmesi üzerine üzerine Varank, "Türk Patent senin emrine amade" dedi ve öğrenciden patent ücreti alınmaması için talimat verdi.

Toplamda 846 bin liralık ödül

2019 Yılı Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda, bu yıl lise finalinde 220 projeden 107 proje ödüle layık görüldü. Bu kapsamda öğrenci ve danışmanlara 566 bin lira ödül verildi.

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Ortaokul için 180 projeden 90'ı ödül kazanırken, öğrenci ve danışmanlara toplam 280 bin liralık ödül takdim edildi. Böylece yarışmalarda başarılı olan lise ve ortaokul öğrencilerine verilen ödül miktarı 846 bin lirayı buldu.

3 altın 2 gümüş madalyayla döndüler

Fizik Olimpiyat Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'da 31 Mayıs-4 Haziran'da yapılan ve 35 ülkenin katıldığı organizasyonda 3 altın ve 2 gümüş madalya ile Avrupa birincisi olmuştu.

Türkiye'yi temsil eden Yunus Emre Parmaksız, Alkın Kaz ve Abdurrahman Hadi Ertürk altın madalya, Kutay Akın ve Bayram Alp Şahin gümüş madalya kazandı. Böylece Türk takımı, Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda toplamda elde ettiği 136,5 puanla birinci sıraya yerleşti.

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