Bakan'dan CHP'li vekile Wikipedia yanıtı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesine yanıtında, Wikipedia'da yer alan ve Türkiye'yi terör örgütleriyle iş birliği içerisinde göstermeye çalışan, milli güvenliğe aykırı ve kamu düzenini ihlal edici nitelikteki içeriklerle ilgili işlem yapıldığını anımsattı.

Bakan Arslan, 5651 sayılı yasa kapsamında, Wikipedia tarafından söz konusu içeriklerin çıkarılmaması ve teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenememesi nedeniyle "https://www.wikipedia.org" internet sitesinin tümüne yönelik erişimin engellenmesine dair verilen kararın, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince onaylandığını hatırlattı.

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Ahmet Arslan, "Erişime engelleme işlemi tesis edilirken Anayasanın haberleşme hürriyeti ile ilgili 22. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinin ikinci fıkrası ve Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 19. maddesinde öngörülen sebepler kapsamında 'ölçülülük' ve 'orantılılık' ilkesi gözetilmiştir." ifadesini kullandı.

5651 sayılı Kanun kapsamında resen veya mahkeme kararları ile ilgili işlemlerin gerçekleştirildiğini aktaran Arslan, şunları kaydetti: