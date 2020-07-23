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Teknoloji Başka bir güneş sistemi ilk kez görüntülendi
BİLİM

Başka bir Güneş Sistemi var mı?

Başka bir güneş sistemi ilk kez görüntülendi

Başka bir güneş sistemi Atamaca Çölü'ndeki teleskop ile gözlendi. İlk kez bu sistemde yıldızları etrafında dönen iki gezegen tespit edildi. Konunun en ilginç detaylarından biri ise bu sistemdeki Güneş'in henüz çok genç olması.

Haber Merkezi AA
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Uzay çalışmalarında gelişmeler devam ederken evrene dair bilgilerimiz de artıyor. Tespit edilen bir Güneş Sistemi'nde gezegenlerin hareketi ilk kez tespit edildi.

Gezegenlerin yıldızları etrafında dönüşüne teleskopla tanık olundu.

Atamaca Çölü'nde, Avrupa Güney Gözlemevi Çok Büyük Teleskobu tarafından görüntüsü yakalanan bebek yıldız ve iki gaz devi olan gezegenlerin, 300 ışık yılı uzaklıkta olduğu bildirildi.

  • Sinek Takımyıldızı'nda bulunan "TYC 8998-760-1" isimli yıldızın 17 milyon yaşında olduğu, yıldızın yörüngesinde yeni keşfedilen gaz devlerinin yıldızlarından, Jüpiter ve Satürn'ün Dünya'ya mesafesinden çok daha uzakta yer aldığı belirtildi.

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Güneş Sistemi henüz çok genç

Yıldızları etrafındaki turlarını birkaç bin yılda tamamladığı sanılan gezegenlerin kütlelerinin de Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerden ağır olduğu ifade edildi.

  • Leiden Üniversitesinden Alexander Bohn, grubu bu kadar heyecan verici yapan şeyin, yıldızın "Güneş'in çok genç versiyonu" olarak görülmesi olduğunu kaydetti.

Gözlemin, gök bilimcilerin Güneş Sistemi'nin gelişimini daha iyi anlamasını sağlaması bekleniyor.

Bir teleskobun, öte gezegenleri doğrudan gözlemlemesinin çok zor ve nadiren rastlanan bir gelişme olduğu belirtiliyor.

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