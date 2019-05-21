Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Bebeklerin ateşini takip edecek
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
BİLİM

Bebeklerin ateşini takip edecek

Tekirdağlı bir grup lise öğrencisi, geliştirdikleri "nöbetçi ateş ölçer" cihazıyla ailelerin yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Haber Merkezi AA
Danışman öğretmenlerinin de desteğiyle 6 ayda akıllı telefonlarla entegre çalışan &quot;nöbetçi ateş ölçer&quot; cihazını geliştiren öğrenciler, Trakya Kalkınma Ajansınca düzenlenen &quot;Bir Fikrim Var&quot; proje yarışmasında 250 proje arasında birincilik ödülüne layık görüldü.
Danışman öğretmenlerinin de desteğiyle 6 ayda akıllı telefonlarla entegre çalışan "nöbetçi ateş ölçer" cihazını geliştiren öğrenciler, Trakya Kalkınma Ajansınca düzenlenen "Bir Fikrim Var" proje yarışmasında 250 proje arasında birincilik ödülüne layık görüldü.

Kadriye Nazif Gölge Çok Programlı Lisesi öğrencileri Gül Makbule Kara, Cansu Aydın, Aylin Şahin ve Zeynep Yılmaz, çocuklarının rahatsızlıklarında ateşin seyri konusundaki tedirginliklerini azaltmak ve gerektiğinde hızlıca önlem alınmasını sağlamak amacıyla bir proje üzerinde çalışmaya başladı.

Danışman öğretmenlerinin de desteğiyle 6 ayda akıllı telefonlarla entegre çalışan "nöbetçi ateş ölçer" cihazını geliştiren öğrenciler, Trakya Kalkınma Ajansınca düzenlenen "Bir Fikrim Var" proje yarışmasında 250 proje arasında birincilik ödülüne layık görüldü.

Bebeğin koltuk altına yerleştirilen ateş ölçer aletine, bluetoothla bağlanan ve ısıyı gösteren cihaz, bebeğin vücut ısısı 37 derece olunca sesli ve ışıklı bir şekilde uyarı vermeye başlıyor.

Akıllı telefon üzerinden de bebeklere nasıl müdahale edilmesi konusunda sesli komut veriliyor.

Annelerin nöbetini cihaz tutacak

Proje ekibindeki öğrencilerden Gül Makbule Kara'nın yaptığı açıklamada, yaptıkları projeyle ailelerin hayatını kolaylaştırmak istediklerini söyledi.

Akıllı telefonlara bağlı çalışan cihazı geliştirip ileride yetişkinlerde kullanılmasını sağlamak istediklerini belirten Kara, şunları kaydetti:

  • "Bu cihazla hem annenin hem de bebeğin uyku düzenini bozmadan, ailelerin bebeğin ateşinden haberdar olmalarını sağladık. Bunu daha da geliştirerek annelerin havale ve yüksek ateş durumlarında bebeklerine nasıl müdahale etmeleri gerektiğini sesli komut özelliğiyle anlattık. Bluetooth sistemiyle cihaz akıllı telefona bağlanıyor ve böylece hem ışıklı hem de sesli sinyal veriyor."

Öğrencilerden Cansu Aydın da yazılımın uyarı vermesi sonrası aileye bebeğe nasıl müdahale edileceği noktasında da sesli yönlendirmeler yaptığını belirtti.

Danışman Öğretmen Sonay Gül de öğrencilerinin annelere yardımcı olacak çok anlamlı bir proje yaptığını ve il genelinde de düzenlenen yarışmada birincilik elde ettiğini söyledi.

REKLAM
Gerçeği yansıtmıyor

Gerçeği yansıtmıyor

TRT'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt geldi.
Türk balıkçı teknesine ateş açıldı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı

​8 Türk balıkçı gözaltına alındı, 3 balıkçı ise hafif yaralandı.
5 aylık bebekle ölüm yolculuğu

5 aylık bebekle
ölüm yolculuğu

Yunanistan'a giderken Bodrum'da yakalandılar.
Bilişim yapılanmasına operasyon

Bilişim yapılanmasına operasyon

18 ilde ​FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı.
Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe

Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe

​Son 3 yılda aralarında sorumlularında bulunduğu 19 terörist etkisiz hale getirildi.
Çin Seddi değil 'Hacı<br>Abdullah duvarı'

Çin Seddi değil 'Hacı
Abdullah duvarı'

​Giresun'daki 400 yıllık duvar görenleri şaşırtıyor.
Yapılan teslimat<br> 35 bin 500'ü aştı

Yapılan teslimat
35 bin 500'ü aştı

96 binden fazla teslimat gerçekleştirilecek.

Sultan<br>Bayezid'e mektup

Sultan
Bayezid'e mektup

Endülüs'ten gönderilen Feryadnâme'nin yazıldığı yer Albayzın.

Kadınlar yolu kapattı

Kadınlar yolu kapattı

​Başakşehir'de isyan eden vatandaşlar yolu kapatıp eylem yaptı.
10 milyon<br>kişi bekleniyor

10 milyon
kişi bekleniyor

Bayram tatilinde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.
Süper Lig'in <br>dibi kaynıyor

Süper Lig'in
dibi kaynıyor

Üç takım ​elinde kalem kağıtla son haftayı bekliyor.
Merkez'den<br>iki yeni hamle

Merkez'den
iki yeni hamle

TL faizini yüzde 24'e düşürüp, repo ihalesi açtı.
Minibüsten<br>yola düştü

Minibüsten
yola düştü

​Tıka basa dolu dolmuşun kapısından caddeye yuvarlandı.
Van'da mini<br>Çiftlikbank vakası

Van'da mini
Çiftlikbank vakası

Topladığı 3 milyon TL para ile ortadan kayboldu.
Talep patladı

Talep patladı

​Vazgeçilmez lezzet tüm Türkiye'ye gönderiliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.