Teknoloji Beyin implantı güçlendiriyor
BİLİM

Beyin implantı güçlendiriyor

Teknolojinin en fazla hissedildiği alanlardan olan tıpta yenilikler son hızla devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında beyne takılan implantlar ile yollanan elektrik sinyalleriyle, hafızanın yüzde 15 ila yüzde 20 oranında arttığı kanıtlandı. Bu gelişme yakın zamanda sağlık sektörü için milyarlarca dolarlık yatırım ve gelir anlamına geliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyanın yaşlanan nüfusu nedeniyle hastalıklar üzerinde yoğunlaşan bilim insanları, Parkinson ve Alzheimer hastalarının maruz kaldığı zihinsel ve bedensel fonksiyon kayıplarını minimuma indirmeyi amaçlayarak geliştirdikleri beyin imptlantlarının depresyon, bağımlılık, otizm, epilepsi ve konuşma bozuklukları gibi gündelik yaşamı kısıtlayan hastalıklara da çözüm olabileceğini keşfetti. Dahası gerçek sinir hücreleri gibi davranan yapay sinir hücreleri geliştirildi ve bu yeniliğin yakın bir gelecekte omurilik yaralanmaları ve Alzheimer için önemli ölçüde çözüm olacağı düşünülüyor.

Korkut Ulucan

ELON MUSK YİNE SAHNEDE

Öte yandan bilim insanları beyne takılan implantlar aracılığıyla yollanan elektrik sinyallerinin, hafızanın yüzde 15 ila yüzde 20 oranında arttığını gösterdi. Hatta geçtiğimiz haftalarda Elon Musk’ın teknoloji şirketi Neuralink doğrudan beyne takılan bir implant ile sinir hücrelerine elektrik sinyalleri göndererek bozulan fonksiyonları iyileştirmeyi vaat etmişti. Tüm bu gelişmelerle insanların bilişsel yeteneklerinin arttırılması amaçlanıyor.

AMAÇ DIŞI KULLANIM DÜŞÜNDÜRÜYOR

Bu implant ve iskelet destek sistemlerinin yanı sıra genetik bilimi de aynı hızla yol alıyor. Konuya ilişkin olarak, “Teknolojinin gelişmesi ile biyolojik sistemlerimizin çalışma şeklini çok daha iyi anladık” diyen Disiplinler Arası Beyin Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Korkut Ulucan şunları söyledi: “‘Acıya ve yorgunluğa dayanıklı asker’ ya da ‘çok daha hızlı ve güzel çalım atan futbolcu yapılabilir mi?’ konuları üzerine yıllardır düşünülüyor. Ütopya gibiydi fakat günümüzde teknolojinin de yardımıyla bunlar kısmen de olsa yapılabilir hale geldi. Asıl korku ise amaç dışı kullanım. Çünkü ‘bunlar mümkün mü?’ derken bugün olabileceğini görüyoruz. Genetik olarak da müdahale endişesi var fakat bunu çok yakın gelecekte mümkün görmüyorum.”

3. NÖROBİLİM KONGRESİ İSTANBUL’DA YAPILACAK

  • Genetik ile ilgili konuların bilim çevreleri için hem endişe hem de umut konusu olduğunu kaydeden Doç. Dr. Korkut Ulucan, “Bu tür konuların daha iyi anlaşılması için ülkemizde de en üst düzeyde konuşup tartışıyoruz. 14-15 Aralık tarihlerinde Nişantaşı Üniversitesi’nde düzenleyeceğimiz 3. Nörobilim Kongresi’nde de geleceğin beyni, teknoloji ve beyin, konuları tartışılacak. 39 panel, 8 kurs ve 40 konferansta, 120 akademisyenden dinleyeceğiz” ifadesini kullandı.

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