'Bilim Seyyahları' başlıyor

Uzun bir tatilin ardından öğretim yılı yoğun başladı. Ülkemizin ilk Anadolu İmam Hatip Lisesi olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitim maratonuna bu yıl da hızlı başladı. Üniversite sınavlarındaki başarılarıyla bilinen kurum; akademik, sosyal ve kültürel başarılarıyla adından hep söz ettirmiştir.

“Bilim Seyyahları” projesi TÜBİTAK tarafından 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çağrısı kapsamında desteklenmesine karar verilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Maltepe Orhangazi Şehir Parkında gerçekleştirilecek. Başta Anadolu yakası olmak üzere çevre binlerce lise ve ortaokul öğrencisinin etkinliklere katılım sağlayabilmesi için gerekli planlama yapılmış ve bunun için Milli Eğitim Müdürlükleri ile birlikte hareket edilmektedir.

Geniş bir yelpazede hazırlanan çeşitli bilimsel etkinlikler ve deney gösterileri ile katılımcıların bilimsel farkındalıklarının arttırılması hedeflenmektedir. Şenlikte Fizik atölyesi, kimya atölyesi, biyoloji atölyesi, matematik atölyesi, robot atölyesi, planetaryum, bilim tarihi atölyesi, deney gösterilerinin yanı sıra Türksat, Türk Hava Yolları, Tügva İcathane stantlarıyla yer alacak.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi proje ekibi, 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında TÜBİTAK, İBB ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştireceği “Bilim Seyyahları” projesine davet ediyor.