Bilimsel araştırmalara 7,2 milyar lira destek

Bu kapsamda, öncelikli alanlarındaki Ar-Ge projeleri, genç araştırmacıların kariyerlerini geliştirme amaçlı projeler, kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek sorunlarına çözüm üretmek amacıyla hazırlanan projeler desteklenirken, üniversitelerin araştırma ve geliştirme potansiyelinin artırılmasına yönelik desteklerle de ulusal çaptaki yeni fikir ve ürünlere önemli imkanlar sunuldu. 2009-2018 döneminde ARDEB destek programlarına toplam 77 bin 868 proje önerisiyle başvuruldu. Son 10 yılda toplam 14 bin 588 projenin desteklenmesine karar verilirken, bunlara 7,2 milyar lira kaynak aktarıldı.

PROJE SAYISINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

ARDEB tarafından desteklenen projelerin sayısında son 10 yılda dikkati çeken bir artış görüldü. Destek programlarına 2009’da 4 bin 910 proje başvurusu gelirken, 2018’de sayı 9 bin 199’u buldu.