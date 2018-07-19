Teknoloji Blue Origin uzay turizmine başlıyor
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Blue Origin uzay turizmine başlıyor

Amazon.com’un kurucusu ve CEO’su olan Jeff Bezos, uzay şirketi Blue Origin ile uzay turizmini başlatmayı hedefliyor. Yeni yapılan testlerde roketin büyük ilerleme kaydettiği gözlemlendi.

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Blue Origin firmasının tekrar kullanılabilir roketi New Shepard.
Blue Origin firmasının tekrar kullanılabilir roketi New Shepard.

Son yıllarda uzay çalışmalarının hız kazanmasıyla beraber Uzay turizmi kavramı da hayatımıza girdi. Bir çok özel şirket bu konuyla ilgili araştırmalar ve büyük çaplı yatırımlar yapıyor. SpaceX’in çalışmalarından sonra Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’ta havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin ile bu sektöre yöneldi.

Blue Origin, uzaya turist taşımak için özel olarak tasarladığı yeni roketini ve kapsülünü test ediyor. New Shepard isimli roket, 9 defa test edildi ve şirket tarafından yapılan açıklamaya göre büyük bir gelişme kaydedildi. SpaceX’in Falcon roketlerindeki gibi New Shepard’da tekrar kullanılabilmek üzere tasarlandı.


Bugün yapılan son testte roketin kaçış sistemi de sınandı. Roket bugüne kadarki en yüksek irtifaya yükseldi ve proje için en önemli şeylerden biri olan kaçış sistemi de başarılı bir sonuç elde etti. Blue Origin, kısa süre içinde insanlı testlere başlamayı istiyor ve ilk olarak çalışanlarıyla ve daha sonrasında müşterileriyle bu hedefine ulaşmayı umut ediyor.

Firma tarafından net bir fiyat listesi oluşturulmasa da Blue Origin ile uzay yolculuğu için bilet fiyatlarının 200 ila 300 bin dolar arasında olması bekleniyor.

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