Boeing dev kargo 'drone'unu tanıttı

Boeing bugün yaklaşık 230 kg yük kaldırma kapasitesine sahip dev bir drone açıkladı. Havacılık şirketi, "insansız elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) yapabilen kargo hava aracı (CAV) prototipini gelecekteki otonom uçan uçakların habercisi olarak görüyor.

Bu arada bu dev kargo drone'unun, Boeing'in mühendisleri tarafından tasarlanması ve hayata geçirilmesi ise sadece 3 ay sürdü. Boeing'in Missouri'deki araştırma laboratuvarında ilk uçuş testleri ise başarıyla tamamlandı.

Elektrikli itme sistemi ile çalışan CAV prototipi, sekiz rotor yardımıyla dikey uçuş yapabiliyor. Uzunluğu 4.57 metre uzunluğunda, genişliği 5.49 18 fit, genişliği 1.22 metre metre ve ağırlığı 339 kilogram olarak drone'un pil kapasitesi ve diğer bilgileri açıklanmadı.

Boeing, NASA, ABD ordusu ve özel müşterileri için çalışıyor. En yüksek profilli özel müşterilerinden biri, Uber. Şirket geçtiğimiz yıl Uber için otonom taksiler üretmeye niyetli olan Aurora Flight Sciences ile uzun dönemli bir partnerliğe imza atmıştı. Uber’in, 2020’de Dallas ve Dubai’de bu taksileri havalandırması planlanıyordu.

Bu arada Airbus da Boeing gibi otonom uçan otomobiller üzerine çalışıyor. Dikey kalkış ve iniş yapabilen CityAirbus hava araçlarının bu yıl kullanıma girmesi bekleniyor.