Teknoloji Boston Dynamicsin robot köpeği seri üretime geçiyor
BİLİM

Boston Dynamics'in robot köpeği seri üretime geçiyor

Boston Dynamics firmasının test videoları nedeniyle çok konuşulan robotlarından SpotMini’nin yılda 1000 adet üretileceği açıklandı. Son videosunda yön bulma ve kapı açma marifetlerini sergileyen 4 ayaklı SpotMini, önümüzdeki yıl seri üretime geçecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Boston Dynamics'in ürettiği SpotMini iskelet olarak bir köpeği andırıyor.
Boston Dynamics'in ürettiği SpotMini iskelet olarak bir köpeği andırıyor.

Google’dan ayrılan Boston Dynamics firması ürettiği robotlarla son yıllarda sürekli olarak gündeme geliyor. Test aşamasında robotlara adeta işkence edilmesi sosyal medyada büyük tepkilere yol açmıştı. Firmanın kapıları açabilen ve konum bulma konusunda marifetli olan robot köpeği SpotMini’nin seri üretime geçeceği açıklandı.

Videoda görüldüğü gibi SpotMini, verilen görevi yerine getirebilmek için önüne çıkan engelleri kolayca aşıyor. Kendisine zorluk çıkartan Boston Dynamics çalışanları, SpotMini'nin kapıyı açıp dışarı çıkmasına engel olamıyor.


Kapı açmak dışında birçok yeteneği olan SpotMini, birçok sektörde farklı görevlerde insanlara yardımcı olacağa benziyor. İnsan benzeri dinamik robot ve yazılımların, tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan Boston Dynamics, 1992 yılında Marc Raibert tarafından kurulmuştu.

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