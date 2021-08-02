Bot hesaplar sosyal medya gündemindeki HelpTurkey hashtag'i ile paylaşım yapıyor

Türkiye, günlerdir hem Güney Ege hem de Akdeniz bölgesindeki yüzden fazla yangınla mücadele ediyor. Canlıların hayatını kaybetmesi; ormanlık alanların ve köylerin hasar görmesi sosyal medyada da geniş yankı buluyor. Tabii bununla beraber ortaya çıkan çeşitli kampanyalar insanları şüphede bırakıyor. Zira #HelpTurkey olarak isimlendirilen kampanya bu noktada büyük risk taşıyor.

Global Call yani Küresel Çağrı olarak başlatılan bu kampanyada aslında binlerce farklı bot hesaptan paylaşımlar yapılmış durumda. Özellikle de bu yapılanmaya destek veren hesapların çok büyük kısmının FETÖ bağlantılı olması da dikkat çeken detaylardan biri.

Etiketteki görsellerin kim tarafından hazırlanıp servis edildiği tam olarak bilinmiyor. Fakat oluşturulan bu kampanyanın farklı amaçlara hizmet edebileceği konusu gündemde.

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HelpTurkey hashtag'i ile şu ana kadar Twitter'da 2,5 milyonu aşkın paylaşım yapılmış durumda.

HelpTurkey paylaşımlarının yoğunluğu artıyor

Üstelik #HelpTurkey şeklindeki paylaşımlar yalnızca Türkiye'yi kapsamıyor. Buna ek olarak yürütülen kampanya dünya genelinde birçok farklı ülkeden de destek buluyor. Dolayısıyla bu durum çeşitli soru işaretlerine neden oluyor.

Google Trendler üzerinden HelpTurkey paylaşımlarına yönelik analizler yapılabiliyor.

Dünya genelinde #HelpTurkey paylaşımlarının yoğunluğuna bakıldığında öncelikle Amerika Birleşik Devletleri görünüyor. Liste Birleşik Krallık, Pakistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri şeklinde devam ediyor.

Üstelik rapor günlük ve saatlik oluşturulduğunda dünya genelindeki paylaşım yoğunluğunun daha da arttığı ve bu noktada trendlerin 'HelpTurkey' etiketine yoğunlaştığı görünüyor.

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