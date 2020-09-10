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Teknoloji Bugüne kadar tespit edilen en yetenekli kripto para hırsızı KryptoCibule
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Bugüne kadar tespit edilen en yetenekli kripto para hırsızı: KryptoCibule

Bugüne kadar tespit edilen en yetenekli kripto para hırsızı: KryptoCibule

Bugüne kadar tespit edilenler arasında en çarpıcı hırsızlık yeteneklerine sahip yeni bir kripto para zararlı yazılımını belirledi. KryptoCibule adı verilen bu truva atı; kripto madencilik, pano ele geçirme ve dosya sızdırma işlevlerinin hepsini birden gerçekleştirebiliyor ve bu işlevlerle çoklu para biriminde kripto para çalabiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“KryptoCibule“ adını verilen bu truva atı, kripto para söz konusu olduğunda başka zararlılara göre üç kat daha tehlikeli.
“KryptoCibule“ adını verilen bu truva atı, kripto para söz konusu olduğunda başka zararlılara göre üç kat daha tehlikeli.

Radara yakalanmadan kurbanlarından mümkün olduğunca çok kripto para çalmak için pek çok hile kullanan, daha önce belgelenmemiş kötü amaçlı bir truva atı ailesi keşfedildi. “KryptoCibule“ adını verilen bu truva atı, kripto para söz konusu olduğunda başka zararlılara göre üç kat daha tehlikeli.

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Üç kat tehlikeli ve çok işlevli

Bu truva atı, para madenciliği için kurbanın kaynaklarını kullanıyor, kripto para cüzdan adreslerini değiştirerek işlemleri ele geçirmeye çalışıyor ve kripto para ile ilgili dosyaları sızdırıyor. KryptoCibule, tüm bunları yaparken iletişim altyapısında Tor ağını ve BitTorrent protokolünü yoğun olarak kullanıyor.

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Kendini sürekli geliştiren zararlı

KryptoCibule virüsünün birçok sürümünü tanımlandı. Bu durum, Aralık 2018’den beri etkin olduğu süre boyunca tüm evrimini izlemeye olanak sağlıyor. Kötü amaçlı truva atına, yaşam döngüsü boyunca düzenli olarak yeni beceriler ekleniyor ve zararlı sürekli olarak gelişiyor.

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Antivirüs yazılımlarından saklanmaya çalışıyor

Kurbanların çoğu Çek Cumhuriyeti’nde ve Slovakya’da bulunuyor. Bu durum, bulaşan torrentlerin bulunduğu alanın kullanıcı tabanını yansıtıyor. Kötü amaçlı torrentlerin neredeyse tümü bu iki ülkede popüler olan bir torrent adresinde bulunuyor.

Kötü amaçlı truva atına, yaşam döngüsü boyunca düzenli olarak yeni beceriler ekleniyor ve zararlı sürekli olarak gelişiyor.

Çok para çalmış olabileceklerini düşünüyoruz

Söz konusu kötü amaçlı yazılım ailesini bulan ESET Araştırmacısı Matthieu Faou, şu bilgileri paylaştı:

  • "KryptoCibule, kripto paraları elde etmek üzere virüs bulaşmış ana bilgisayarlardan faydalanan üç bileşene sahip: Kripto madencilik, pano ele geçirme ve dosya sızdırma. Kötü amaçlı yazılım operatörlerinin, cüzdanları çalarak ve kripto para madenciliği sayesinde, pano ele geçirme bileşeni tarafından kullanılan cüzdanlarda bulunduğundan daha fazla para çalabildiğini düşünüyoruz.”

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