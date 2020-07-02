Bilimsel dergiler tek merkezde Bütün bilimsel çalışmalar bir arada olacak Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çalışmalarını uluslararası boyuta taşımak, bilimsel, akademik ve teknoloji alanlarında tanınırlığını daha da artırmak için Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğünü hizmete açtı. Burada bütün bilimsel içerikler tek bir merkezde toplanabilecek. Bu sayede öğrenciler de bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Bu şekilde amaçlanan çalışmaların uluslararası boyuta ulaşabilmesi.

Haber Merkezi 02 Temmuz 2020, 10:58 Son Güncelleme: 02 Temmuz 2020, 11:05 İHA