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Teknoloji Caretta carettayı uydudan izlediler 5 bin 500 kilometre yol aldı
BİLİM

Caretta caretta'yı uydudan izlediler: 5 bin 500 kilometre yol aldı

Nesli tükenmek tehlikesi altında bulunan Caretta Caretta'ların en yoğun yaşadığı yerlerden biri de Türkiye. Akdeniz sahilindeki birçok ilçemiz önemli yumurtlama merkezleriyken bu canlıları daha iyi anlayabilmek için uydu cihazı ile göç yolları izleniyor. Bu caretta carettalardan birine geçtiğimiz yıl Ağustos ayında uydu takılmıştı. Bir yıllık süreçte tam 5 bin 500 kilometre dolaştığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Caretta caretta'nın rotası
Caretta caretta'nın rotası

Deniz kaplumbağası olan caretta carettalar uydu ile izleniyor. Böylelikle bu hayvanlar hakkında daha çok bilgi edinebiiliyoruz.

Dalyan'daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri tarafından uydu takip cihazı takılarak geçtiğimiz yıl ağustosta denize bırakılan "Tuba" isimli caretta caretta, bu sürede 5 bin 500 kilometre yol katetti.

  • DEKAMER Bilimsel Koordinatörü Doğan Sözbilen, deniz kaplumbağaları üzerine çeşitli araştırmalar yaptıklarını, İztuzu Sahili'nde kabuğu temizlenen "Tuba"ya uydu takip cihazı yerleştirdiklerini söyledi.

Deniz kaplumbağalarının yaşamının tamamını, denizlerdeki hareketlerini, neler yaptıklarını çok iyi bilmediklerini anlatan Sözbilen, bu nedenle son yıllarda yeni teknolojilerle uydu takip cihazı takılan kaplumbağaları izlediklerini kaydetti.

Göç yolculuğuna başlayan bozayılar uydu vericileriyle izleniyor
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Göç yolculuğuna başlayan bozayılar uydu vericileriyle izleniyor

AA
DEKAMER Bilimsel Koordinatörü Doğan Sözbilen

Göç yolları takip ediliyor

Denize bırakılan kaplumbağanın kumsala ya da başka yönlere nasıl yöneldiğini, yerin manyetik alanından, akıntının yönünden nasıl etkilendiğini, takip ettiklerini aktaran Sözbilen, şöyle devam etti:

  • "Deniz kaplumbağalarının korunması için denizdeki tehditlerin nerede olduğunun bilinmesi önem taşıyor. Caretta caretta Tuba'nın göç yollarını takip ediyoruz. Salınmasının ardından iki ayını Marmaris açıklarında geçirdi. Daha sonra bir ay gibi bir sürede Yunanistan sularına ulaştı. İki ay Marmaris açıklarında kalan Tuba, buradan ayrılarak yaklaşık bir ayda Yunanistan'a daha sonra Balkanlar'a geçti. Şu ana kadar 5 bin 500 kilometre yol katetti. Bütün kışı Malta açıklarında geçirdi. Yazın gelmesiyle İtalya'ya hareket eden Tuba, bir buçuk ay Adriyatik'te kaldıktan sonra Arnavutluk'a geçti."

Daha önce izlenen deniz kaplumbağalarının genellikle Kuzey Afrika'ya gittiğini belirten Sözbilen, "Genellikle Yunanistan'dan giden kaplumbağalar, Adriyatik tarafında kışı geçiriyorlar ama ilk defa bizden çıkan bir hayvanın oraya gittiğini takip etmiş olduk. Bu bizim için de ilginç oldu. "dedi.

Sözbilen, cihazdan daha uzun süre veri almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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