Ceza geliyordu: Sosyal medya platformu X Türkiye'de temsilcilik açtı

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Temsilci atamamışlardı ama iletişimimiz vardı. Son zamanlarda reklam yasağı koyduk. Nispeten etkili oldu. Bir önceki Kabinede de gündeme geldi. Bant daraltma kararı aldık kendilerine bildirdik. Sosyal medya platformu X Türkiye'de temsilcilik açtı." ifadelerini kullandı.