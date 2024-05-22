|
Teknoloji

Ceza geliyordu: Sosyal medya platformu X Türkiye'de temsilcilik açtı

Popüler sosyal medya platformu X'in, Türkiye'de temsilcilik açtığı ve temsilci atadığı bildirildi. X platformu Türkiye'de bir temsilci atamaması durumunda, sosyal medya düzenlemesi kapsamında yavaşlatma cezası uygulanacaktı.

18:39 - 22/05/2024 بدھ
Güncelleme: 20:11 - 22/05/2024 بدھ
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD'li iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, Türkiye'de temsilcilik açtı.

Gelişmeyi ise Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu.

Uraloğlu yaptığı açıklamada X'in Türkiye'de temsilcilik açtığını ve temsilci atadığını duyurdu.

"Son zamanlarda reklam yasağı koyduk"

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Temsilci atamamışlardı ama iletişimimiz vardı. Son zamanlarda reklam yasağı koyduk. Nispeten etkili oldu. Bir önceki Kabinede de gündeme geldi. Bant daraltma kararı aldık kendilerine bildirdik. Sosyal medya platformu X Türkiye'de temsilcilik açtı." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kuruldu"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğü sonucu sosyal medya platformu X’in Türkiye'de temsilciliği kuruldu.

X, artık İstanbul merkezli temsilciliği ile Türkiye’de faaliyetlerini sürdürecek."

X'e ceza yoldaydı

Popüler sosyal medya platformu X, uyarılara rağmen Türkiye'de bir temsilci atamadığı gerekçesiyle yaptırımla karşı karşıya kalmıştı.

Türkiye, temsilci atamaması durumda X'e yavaşlatma cezası uygulayacağı belirtilmişti.



#X
#Temsilcilik
#Türkiye
2 گھنٹے واپس
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılıyor: Başvurular başladı mı, şartlar neler?