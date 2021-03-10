Teknoloji Cezayire düşen göktaşın sırrı ortaya çıktı 4565 milyar yıl öncesinden de eski
AFRİKA BİLİM

Cezayir'e düşen göktaşın sırrı ortaya çıktı: 4565 milyar yıl öncesinden de eski

Cezayir'e düşen göktaşın sırrı ortaya çıktı: 4565 milyar yıl öncesinden de eski

Fransız Bilim insanları, geçen yıl mayıs ayında Cezayir'e düşen göktaşıyla ilgili yaptığı çalışmayı tamamladı. Bilim insanları araştırmanın sonucunda düşen meteorun koptuğu gezegenin 4.565 milyar yıl öncesinden de eskiye ait olduğu ileri sürüldü.

Haber Merkezi DHA
Araştırmada, düşen meteorun ait olduğu gezegenin 4.565 milyar yıl öncesinden de eski olduğu iddia edildi.
Araştırmada, düşen meteorun ait olduğu gezegenin 4.565 milyar yıl öncesinden de eski olduğu iddia edildi.

Fransa'daki Batı Brittany Üniversitesi'nden Jean-Alix Barrat liderliğindeki bilim insanları, Cezayir’e geçen yıl mayıs ayında düşen bir göktaşının üzerindeki analiz çalışmasını tamamladı.

Analiz çalışmalarının sonuçlarını açıklayan Fransız bilim insanları, meteorun antik bir gezegene ait olduğunu ifade etti.

Araştırmada, düşen meteorun ait olduğu gezegenin 4.565 milyar yıl öncesinden de eski olduğu iddia edildi.

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Batı Brittany Üniversitesi tarafından hazırlanan analiz raporunda, "Bu göktaşı, bugüne kadar analiz edilen en eski magmatik kayadır ve en eski proto-gezegenleri kaplayan ilkel kabukların oluşumuna ışık tutmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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