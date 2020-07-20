Chrome otomatik form doldurmayı engelleyecek Chrome, yeni eklentiyle zararlı yazılımlara tedbir alacak Google Chrome şu an dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı konumunda. Bunun en önemli sebeplerinden biri de kullanıcıdan gelen geri bildirimlerle sürekli yeni özellikler kazanabilmesi. Şimdi de sizin farkında olmadan girdiğiniz tehlikeli sitelere karşı önlemi alıyor. Virüs içeren sitelere girdiğinizde Chrome otomatik olarak engelleyecek.

Haber Merkezi 20 Temmuz 2020, 09:53 Son Güncelleme: 20 Temmuz 2020, 10:06 Yeni Şafak