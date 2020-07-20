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Teknoloji Chrome, yeni eklentiyle zararlı yazılımlara tedbir alacak
İNTERNET

Chrome otomatik form doldurmayı engelleyecek

Chrome, yeni eklentiyle zararlı yazılımlara tedbir alacak

Google Chrome şu an dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı konumunda. Bunun en önemli sebeplerinden biri de kullanıcıdan gelen geri bildirimlerle sürekli yeni özellikler kazanabilmesi. Şimdi de sizin farkında olmadan girdiğiniz tehlikeli sitelere karşı önlemi alıyor. Virüs içeren sitelere girdiğinizde Chrome otomatik olarak engelleyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Chrome'un yeni özelliği kullanıcıları virüslerden koruyacak. Tarayıcıya gelen yeni güncellemelerden en dikkat çekeni ise sizi tehlikeli sitelerden koruyan son özellik.

  • 'Otomatik form doldurmayı engelle' adındaki bu güncelleme sayesinde virüslerden korunabileceksiniz.

Otomatik form doldurmayı engelle seçeneği kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

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Kredi kartı bilgilerine erişiyorlardı

  • Chrome'un bu özelliği sayesinde özelikle belli bir yaşın üstündeki insanlar interneti daha güvenli kullanabilecek.

Linke tıkladığınızda açılan zararlı siteler sizin kredi kartı bilgilerinize erişebiliyordu. Bu şekilde hesabınızdan para çeken hackerları bu eklenti ile bir nebze de olsa engelleyebilecekler.

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