Chrome, yeni eklentiyle zararlı yazılımlara tedbir alacak

Chrome'un yeni özelliği kullanıcıları virüslerden koruyacak. Tarayıcıya gelen yeni güncellemelerden en dikkat çekeni ise sizi tehlikeli sitelerden koruyan son özellik.
- 'Otomatik form doldurmayı engelle' adındaki bu güncelleme sayesinde virüslerden korunabileceksiniz.
Kredi kartı bilgilerine erişiyorlardı
- Chrome'un bu özelliği sayesinde özelikle belli bir yaşın üstündeki insanlar interneti daha güvenli kullanabilecek.
Linke tıkladığınızda açılan zararlı siteler sizin kredi kartı bilgilerinize erişebiliyordu. Bu şekilde hesabınızdan para çeken hackerları bu eklenti ile bir nebze de olsa engelleyebilecekler.