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Teknoloji Çiftçilere sosyal medya eğitimi
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Çiftçilere sosyal medya eğitimi

Tarım ve Orman İzmir Müdürlüğü, sosyal medya platformu üzerinden Öğle Molası adlı canlı yayınlarla çiftçilere eğitim veriyor. Özen, yayınların 15 bin kişiye ulaştığını vurgulayarak, içeriklerin sayfaya kaydedildiğini ve eğitimlerin daha sonra da izlenebildiğini de aktardı.

Haber Merkezi AA
Çiftçilere sosyal medyadan hizmet
Çiftçilere sosyal medyadan hizmet

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kurumun Facebook hesabından her gün yeni bir konu ve konukla canlı yayın yapılıyor ve üreticiler bilgilendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sosyal mesafenin korunması, tedbirlerin uygulanması için eğitim programlarına ara vermek zorunda kaldıklarını hatırlattı.

  • Özen, tarımsal üretimin gelecek anlamına geldiğini ve üretime asla ara verilemeyeceğini vurgulayarak, "Bizler de nasıl devam edebiliriz eğitimlerimize, üreticilerimizle nasıl yine bir arada olabiliriz noktasında düşünmeye başladık.

Biliyoruz ki teknoloji çağında yaşıyoruz ve sosyal medya artık vazgeçilmezimiz. Hemen hemen tüm üreticilerimizin, kendilerinin ya da oğullarının, kızlarının ya da torunlarının Facebook hesapları var. Bu kanalla onlara ulaşabiliriz noktasından hareketle resmi Facebook hesabımızdan yayınları başlattık." ifadelerini kullandı.

Hafta içi her gün saat 12.30’da eğitim programına başladıklarını aktaran Özen, şu bilgileri verdi:

  • "Üreticilerimizin de fikrini alarak bu saate karar verdik, Öğle Molası adını verdiğimiz programımızla üreticilerimizin tarlalarına, bağlarına, bahçelerine, seralarına konuk oluyoruz. Konularımızı dönemsel olarak seçiyoruz ve üreticilerimizden de gelen talepler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Bizler bu işten çok keyif alıyoruz. İnşallah şu zorlu süreç geçince yeniden bir arada olacağız yine yüz yüze eğitimler düzenleyeceğiz."

Sadece üreticileri değil tüm vatandaşları, tarıma ilgisi olan herkesi canlı yayınlara davet eden Özen, "Balkonunda bile olsa bir şeyler üretmek, yetiştirmek isteyen herkesi sayfamızı takibe çağırıyoruz. Yakında evde yetiştiriciliğe yönelik de yayınlar yapacağız." dedi.

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