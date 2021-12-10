Çin, Şicien-6 uydularını uzaya yolladı

Şinhua ajansının haberine göre, iki uydudan oluşan grup, Long March (Uzun Yürüyüş)-4B roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Taklamakan Çölü'nde kurulu Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların, fırlatışın ardından Dünya yörüngesindeki planlanan konumuna yerleştiği bildirildi.
Fırlatış, "Long March roketleriyle yapılan 400'üncü görev" olarak kayıtlara geçti.
Şicien-6 (SJ6) uyduları, uzay çevresini, radyasyon ve etkilerini incelemek, fiziksel çevre parametreleri kaydetmek ve diğer uzay deneyleri için kullanılıyor.
İkili takım olarak tasarlanan uydular, Şanghay Uzay Uçuş Teknolojisi Akademisi ve Dongfanghong Uydu Şirketince üretiliyor.
Şicien-6 uydularının ilk 4 grubu, 2004-2010 döneminde uzaya fırlatılmıştı.
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NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden tarihte ilk defa tamamı sivillerden oluşan astronotlar, Inspiration 4 (Esinlenme 4) misyonu çerçevesinde Dünya’nın yörüngesine ulaştı.
Üç günlük uzay yolculuğu kapsamında ‘uzay turistleri’ olarak adlandırılan ekipten, ilk görseller paylaşıldı.
Astronotların, Dünya yörüngesindeki seyahatlerinin sonunda ABD’nin Florida kıyılarına inmesi planlanıyor.
Her 90 dakikada Dünya etrafında bir tur atacakları ifade edildi.
Uzay'ın ilk turistlerinden ilk kare
ABD'nin uzay programını yöneten NASA'nın uzay taşımacılığından sorumlu SpaceX tarafından uzaya gönderilen ve tamamı sivillerden oluşan astronotlardan ilk görseller paylaşıldı.
TEKNOLOJİ
2025’e kadar aya insan gönderilmeyecek