Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Çinde zeplin 7 bin metreyle irtifa rekoru kırdı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
BİLİM

Çin'de zeplin 7 bin metreyle irtifa rekoru kırdı

Çin'de su buharlaşmalarını gözlemlemek için geliştirilen zeplin, 7 bin metre yüksekliğe çıkarak kendi alanında irtifa rekoru kırdı.

Haber Merkezi AA
Bilimsel çalışmalar için geliştirilen ve bu irtifada seyretme özelliğiyle türünün ilk örneği olarak nitelendirilen zeplin, Çinghay-Tibet platosu üzerinde 7 bin metre yükseklikten yaptığı gözlem ile kendi sınıfında yükseklik rekoru kırdı.
Bilimsel çalışmalar için geliştirilen ve bu irtifada seyretme özelliğiyle türünün ilk örneği olarak nitelendirilen zeplin, Çinghay-Tibet platosu üzerinde 7 bin metre yükseklikten yaptığı gözlem ile kendi sınıfında yükseklik rekoru kırdı.

Çin Merkezi Televizyonunun haberine göre, Çin Bilimler Akademisinde faaliyet gösteren Havacılık, Enformasyon Araştırma Enstitüsü bilim insanları tarafından geliştirilen zeplin Jimu-1 (Cimu-1), ülkenin Çinghay eyaleti ile Everest Dağı’na yakınlığıyla bilinen Tibet Özerk Bölgesi üzerindeki su buharlaşmalarını gözlemledi.

Dış yüzeyi kompozit malzemelerden imal edilen ve eksi 70 dereceye kadar düşük sıcaklıkta görev yapabilen Cimu-1’in, 2 bin 300 metreküp iç hacmi ve bin 400 kilogram helyum kapasitesi bulunuyor.

Bilimsel çalışmalar için geliştirilen ve bu irtifada seyretme özelliğiyle türünün ilk örneği olarak nitelendirilen zeplin, Çinghay-Tibet platosu üzerinde 7 bin metre yükseklikten yaptığı gözlem ile kendi sınıfında yükseklik rekoru kırdı.

Havacılık, Enformasyon Araştırma Enstitüsünde zeplinin geliştirilmesinde görev alan uzmanlardan Cang Taihua, irtifa rekoruyla alakalı "Deniz yüzeyinin 7 bin metre üzerine daha önce hiçbir hava gemisi çıkamadı. Bu, zeplinin kendi sınıfında böyle bir uçuşla dünya rekoru kırdığına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Cimu-1’in gelecekte 9 bin metre yüksekliğe çıkması hedefleniyor.

Tabeladaki Dersimyok hükmündedir

Tabeladaki 'Dersim'
yok hükmündedir

Bahçeli, Tunceli Belediyesi'nin kararına ve gündemdeki konulara değindi.
Cansız bedeni bulundu

Cansız bedeni bulundu

Uçurumdan düşerek kaybolan AA muhabirinin cenazesine ulaşıldı.
30 milyar TLlik paket

30 milyar TL'lik paket

Bakan Albayrak reel sektöre yönelik destek paketini açıkladı.
Paha<br>biçilmez bir ömür

Paha
biçilmez bir ömür

Erdoğan, 2019 Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuştu.
'Herkesi kayıt<br>altına alıyoruz'

'Herkesi kayıt
altına alıyoruz'

​FETÖ'cü Hakan Şükür kendisine 'hain' diyenleri tehdit etti.
YSK 24 Haziran'ı neden iptal etmedi?

YSK 24 Haziran'ı neden iptal etmedi?

​CHP'nin İstanbul kararının ardından yaptığı başvuruya YSK'nın gerekçeli kararında net cevap.
Üst düzey teröristi infaz etmişler

Üst düzey teröristi infaz etmişler

PKK'daki çöküş, iç hesaplaşmaları hızlandırdı.

​Büyük indirimi kaçırmayın
15 yıl<br>hapsi istendi

15 yıl
hapsi istendi

​'Erik çekirdeği' dayağında üst sınırda ceza talebi.

Güneyde tersane<br>stratejik zorunluluk

Güneyde tersane
stratejik zorunluluk

​Tersane karşıtı eylem yapanlara Alman Vakfı'ndan para yağmış.

Sarı Yelekliler<br>sokağa çağırıyor

Sarı Yelekliler
sokağa çağırıyor

"Avrupa Diktatörlüğünü" kınamak için Belçikalılara çağrı yapıldı.
Kızılay'a<br>anlamlı yardım

Kızılay'a
anlamlı yardım

2 milyon liranın üzerinde ilaç yardımı yaptı.
Çalışma<br> başlatıldı

Çalışma
başlatıldı

​Hakkari'nin yer altı kaynakları araştırılıyor.
Prototip<br>yıl sonu hazır

Prototip
yıl sonu hazır

​Türkiye'nin otomobili 2022'de yollarda olacak.
Belediye başkanından <br>tehdit ve baskı

Belediye başkanından
tehdit ve baskı

Toplu taşıma yapan firma sahiplerini tehdit etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.