Çin'den uzaya 4 yeni uydu daha

Xinhua ajansının haberine göre, uyduları taşıyan Kuaizhou-1A roketi, ülkenin kuzeyinde yer alan Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Kuaihou-1A roketi, yörüngeye ulaşmış olan Tianmu-1 meteorolojik takım uydusunun bir parçası ve ticari meteorolojik veri sağlamak için kullanılacak.