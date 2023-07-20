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Teknoloji

Çin'den uzaya 4 yeni uydu daha

Çin'in 4 yeni uydusunu taşıyan Kuaizhou-1A roketi, Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi. Xinhua ajansının haberine göre, uyduları taşıyan Kuaizhou-1A roketi, ülkenin kuzeyinde yer alan Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya başarılı bir şekilde fırlatıldı.

16:26 . 20/07/2023 Perşembe
AA
Çin'den uzaya dört uydu daha

Çin'den uzaya dört uydu daha

Çin'in 4 yeni uydusunu taşıyan Kuaizhou-1A roketi, Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi.

Xinhua ajansının haberine göre, uyduları taşıyan Kuaizhou-1A roketi, ülkenin kuzeyinde yer alan Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Kuaihou-1A roketi, yörüngeye ulaşmış olan Tianmu-1 meteorolojik takım uydusunun bir parçası ve ticari meteorolojik veri sağlamak için kullanılacak.

Söz konusu 4 uydu, Çin'in bu yılki 21'inci fırlatma misyonu oldu.

Çin'in ilk düz panel uydusu olan Longjang-3, 9 Haziran’da uzaya fırlatılmıştı.



#Çin
#uydu
#uzay
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