Citroen merakla beklenen elektrikli arabaları e-C4 ve C4'ü tanıttı

2020 yılında “Herkes için Elektrikli” yaklaşımıyla hareket eden Citroen altı elektrikli otomobil tanıttı.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, segmentinin kurallarını yeniden yazan tamamen elektrikli yeni e-C4 ve yeni C4, Citroen DNA’sına özgü niteliklerle sınıfının tüm gereksinimlerini fazlasıyla karşılıyor.

Cıtroen C4

Citroen; SUV standartlarına uygun büyük çaplı tekerlekler, güçlü bir duruş, enerjik bir görünüm, aerodinamik siluet, zengin kişiselleştirme seçenekleri ve iddialı detaylarla tasarımda ileriye doğru güçlü bir adım atıyor.

Yeni e-C4





Citroen daha önce de C5, e-Jumpy ile elektrikliye geçişi başlatmıştı

Tamamen elektrikli yeni e-C4, C5 Aircross SUV Hybrid, Ami, e-Jumpy and e-SpaceTourer modellerinin ardından markanın elektrikliye geçiş hamlesini devam ettiriyor.

Citroen’in 10. nesil kompakt hatchback modeli olarak yollara çıkan yeni e-C4 ve yeni C4, sahip olduğu konfor ve karakteristik özellikleriyle marka tarihinde tamamen yeni bir dönem açıyor. Markanın ilk kompakt modeli 1928 yılında yollara çıkmıştı. İlk nesil C4 ile başlayarak bugüne kadar Ami 6/Ami 8, GS/GSA, BX, ZX, Xsara, C4 (2004 ve 2010) ve C4 Cactus olmak üzere farklı modellerle marka kompakt sınıfta yaklaşık 12 milyon 500 bin adet üretime imza attı.

C4'ün aynı zamanda benzin ve dizel özellikleri de mevcut

C4'ün aynı zamanda benzin ve dizel alternatif sistemleri de mevcut.

Yeni C4 benzinli veya dizel motor seçeneğiyle de sunuluyor

Progressive Hydraulic Cushions süspansiyon, Advanced Comfort koltuklar veya dünya tanıtımı yapılan Citroen Smart Pad Support gibi çözümlerle Citroën Advanced Comfort özelliklerini bünyesinde barındıran tamamen elektrikli yeni e-C4 ve yeni C4; 20 adet sürüş destek sistemi ve gelişmiş bağlanabilirlik özellikleriyle sınıfının standartlarını yeniden belirliyor.

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Tüm bu özellikler tamamen elektrikli yeni e-C4’teki e-Comfort deneyimi ile daha da ileriye taşınıyor.

Smart Pad Support gibi akıllı çözümler ile teknolojiden yararlanan bir araba e-C4

Siparişe ne zaman açılacak?

Yeni e-C4 ve yeni C4; üstün teknolojileri, zengin donanımı, iddialı tasarımı, geniş iç mekanı, 31 dış tasarım ve altı iç tasarım olmak üzere zengin kişiselleştirme seçenekleri ve tamamen elektrikli, benzinli ve dizel olmak üzere farklı motor seçenekleriyle sonbahardan itibaren siparişe açılacak.

İç hacim genişliğiyle dikkat çekiyor.

Elektrikli yeni e-C4 136 HP gücündeki elektromotoruyla 350 km menzile imkan tanırken, Euro 6d emisyon normunu karşılayan benzinli cephesinde 110 HP ile 155 HP arasında; dizel cephesinde ise 110 HP ile 130 HP olmak üzere farklı güç versiyonları bulunuyor.