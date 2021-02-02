Teknoloji Clubhouse hisseleri fırladı Elon Muskın katıldığı yayın sonrası hücum edildi
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Clubhouse hisseleri fırladı: Elon Musk'ın katıldığı yayın sonrası hücum edildi

Elon Musk'ın yeni sosyal medya uygulaması Clubhouse'da bir yayına katılmasıyla küçük yatırımcılar Clubhouse Media Group isimli şirketin hisselerine hücum etti. Uygulamayla alakası olmayan şirketin hisseleri bir günde yüzde 110 yükseldi. Geçen ay da yatırımcılar Elon Musk'ın WhatsApp yerine Signal'i tavsiye etmesiyle yanlışlıkla uygulamayla alakası bulunmayan Signal Advance'in hisselerini almıştı.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Son haftalarda alternatif bir sosyal medya platformu olarak adını duyuran Clubhouse'a olan ilginin artması ve son olarak Elon Musk’ın da bu platformda sohbete katılmasıyla birlikte ses teknolojileri firması Agora'nın hisseleri de yükselişe geçti. Bu arada Clubhouse uygulamasıyla bir ilgisi olmayan Clubhouse Media Group hisseleri de isim benzerliği sayesinde artışa geçti.

  • CNBC'de yer alan habere göre Clubhouse 1 yıldan kısa sürede milyar dolar değerlemeye ulaşırken, bu rüzgara kapılan ses teknolojileri şirketi Agora da yüzde 44’lük bir artış yakaladı. Clubhouse Media Group hisseleri ise yüzde 110’un üzerinde artış gösterdi.

Benzer bir karışıklık Facebook’a ait Whatsapp’ın veri kullanımı şartlarında yaşanacak değişiklik döneminde popülerliğini artıran Signal uygulamasında yaşanmış. Signal halka açık olmamasına rağmen, Musk’ın "Signal kullanın" şeklinde attığı tweetin ardından Signal Advance isimli şirketin hisseleri artışa geçmişti.

Yeni Sosyal Medya Clubhouse kullanma rehberi
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Yeni Sosyal Medya Clubhouse kullanma rehberi

ZOOM'DA DA YAŞANMIŞTI

2019 yılında da benzer bir karışıklık videokonferans uygulaması Zoom ekseninde yaşanmıştı. Zoom'un hisseleri 2019 yılında borsada işlem görmeye başladı. Tam adıyla Zoom Video Communications olan şirketinin hisselerinin işlem görmeye başladığı gün yatırımcılar yanlışlıkla Çin merkezli Zoom Technologies isimli bir başka şirketin hisselerine hücum etti. Zoom Technologies hisseleri kısa sürede yüzde 80 yükseldi.

  • Benzer karmaşalar daha önce de yaşandı, Covid-19 döneminin en popüler uygulamalarından Zoom’un da adı karıştırılmış ve Zoom video chat uygulamasına yatırım yaptığını zannedenler Zoom Teknolojileri isimli firmasının hisselerini almıştı.

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