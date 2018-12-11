Çocukların bilimi öğrenmesi için Türkiye'de açıldı

Çocuklara bilimi sevdirmek ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamak amacıyla Henkel tarafından hayata geçirilen 3 yıldır da Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliği ile Türkiye'de yürütülen "Keşif Dünyası" projesi kapsamında, dünyadaki üçüncü, Türkiye'deki ilk merkez hayata geçirildi.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları bünyesinde oluşturulan Keşif Dünyası Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, Darüşşafaka olarak "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla çıktıkları yolda, tüm enerji ve tecrübelerini, küçük yaşlarda ebeveyn kaybı yaşamış, maddi olanakları sınırlı yetenekli çocukların, çağdaş bir eğitimle buluşması, yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, araştıran, sorgulayan, öz güvenli, topluma karşı sorumlu ve lider bireyler olarak yetişmeleri için harcadıklarını söyledi.

Şu an Türkiye'nin 74 ilinden gelerek eğitim gören 927 çocuğu, 2030'lu yılların dünyasına hazırlamak, onların 21. yüzyılın becerilerine sahip gençler olarak hayata atılmalarını sağlayabilmek amacıyla var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Çamaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Darüşşafaka olarak, 155 yıllık tarihimiz boyunca her zaman ilkleri gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadık. Bugün de Keşif Dünyası'nın Türkiye'deki ilk, dünyada ise üçüncü merkezini açarak yine bir ilke imza atıyoruz. Keşif Dünyası'nın kimya laboratuvarından, farklı okulların öğrencilerinin de yararlanacak olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Kampüsümüz içinde bulunan planetaryumumuz da açıldığı 2010'dan bu yana 50 bine yakın öğrenciye hizmet verdi. Bu merkezin de yine 10 binlerce öğrenciye hizmet vereceğine, onların ufuklarını açacağına inanıyorum."





2015'ten bu yana yaklaşık 15 bin öğrenciye ulaştık

Açılışta konuşan Türk Henkel Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Alemdar da kurumsal vatandaşlık anlayışını, sahip oldukları sorumluluk hissinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirterek, bu yaklaşımın, kurucuları Fritz Henkel'e kadar dayanan bir gelenek ve şirket değerlerinde köklü bir yere sahip olduğunu aktardı.

Bu geleneğin takipçileri olarak, sosyal sorumluluk konusunda öncü kimliklerini sürdürmeyi öncelikli misyonlarından biri kabul ettiklerini dile getiren Alemdar, şöyle konuştu:

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"Keşif Dünyası projemizi de bu yaklaşımımızın bir yansıması olarak ülkemizde başarıyla uyguluyoruz. 2015'ten bu yana devlet okullarında gerçekleştirdiğimiz bilim atölyeleri ile yaklaşık 15 bin öğrenciye ulaşan Keşif Dünyası projemizin bizim için farklı ve özel bir anlamı var."

Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa da dernek olarak, 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren Henkel Keşif Dünyası projesi kapsamında gerçekleştirdikleri 347 atölye çalışmasıyla 14 bin 246 öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Projenin, çocuklara doğa sevgisi ve sürdürülebilirlik bilinci kazandırdığına işaret eden Çapa, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çevremizi korumak ve enerji kaynaklarımızı doğru kullanmak alanlarında, bu projeyi yaygınlaştırdığımız ölçüde yarınlara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek mümkün olacak. Açılan bu merkez sadece Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın öğrencilerine değil, diğer okulların öğrencilerine de eğitim verecek. Böylelikle yıllık kapasitemizi 5 bin öğrenciden 8 bin öğrenciye çıkarmış olacağız. Yaşanabilir bir dünya için ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesinde önemli bir yeri olan Keşif Dünyası projesinde yer almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz."

Keşif Dünyası projesinin mimarı Dr. Ute Krupp'ın da konuşmasının ardından, merkezin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından öğrenciler tarafından laboratuvarda atölye çalışması gerçekleştirildi.

Törene, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ile davetliler katıldı.