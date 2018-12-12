Teknoloji Cüce gezegen kimya fabrikası olabilir
BİLİM

Cüce gezegen kimya fabrikası olabilir

Cüce gezegen Ceres'in yüzeyinin, organik madde açısından zengin olabileceği bildirildi. Ekip lideri Simone Marchi'nin yaptığı açıklamada göre cüce gezegenin bir kimya fabrikası olduğu düşünülüyor.

AA
Dawn, Mars ve Jüpiter arasındaki Astreoid Kuşağı'nda bulunan, 4,6 milyar yıl önce oluştuğu tahmin edilen cüce gezegen Ceres'de suyun varlığını ortaya çıkarmıştı.
Dawn, Mars ve Jüpiter arasındaki Astreoid Kuşağı'nda bulunan, 4,6 milyar yıl önce oluştuğu tahmin edilen cüce gezegen Ceres'de suyun varlığını ortaya çıkarmıştı.

ABD'de Güneybatı Araştırma Enstitüsünden (SwRI) bir ekibin yürüttüğü araştırmada, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) keşif uydusu Dawn'dan edinilen verilerin, Ceres'in yüzeyinin, Dünya'da bulunan karbon zengini, basit gök taşlarında var olandan çok daha yoğun karbon içeriyor olabileceğine işaret ettiği belirtildi.

Ekibin lideri Simone Marchi, "Ceres bir kimya fabrikası gibi. İç güneş sistemi cisimleri arasında eşsiz bir mineralojiye sahip. Analizimiz, karbon zengini bileşimlerin, kil gibi kaya-su etkileşiminin bileşkeleriyle iç içe geçtiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Marchi, bulgular doğrultusunda Ceres'in, Güneş Sistemi'nin iç kesiminde organik türlerin dağılımı ve kökeninin değerlendirilmesinde çok önemli rol üstlendiğini bildirdi.

Dawn, Mars ve Jüpiter arasındaki Astreoid Kuşağı'nda bulunan, 4,6 milyar yıl önce oluştuğu tahmin edilen cüce gezegen Ceres'de suyun varlığını ortaya çıkarmıştı.

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